18 грустных твитов, от которых сжимается сердце
Ученые из Шотландии и Канады доказали, что сочувствие самому себе уменьшает уровень стресса. Поэтому жаловаться на жизнь бывает полезно. Конечно, лучше всего это делать в кресле у психолога, но и посты в твиттере — неплохое решение.
Мы в AdMe.ru присмотрелись именно к таким пессимистичным записям. Кстати, часто в ответ на эти признания можно получить искреннюю поддержку — пример в бонусе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Бонус: некоторые грустные твиты делают мир лучше
Недавно эта запись американки Керри Блох стала вирусной. В ответ десятки тысяч людей написали женщине, что с радостью бы дружили с ее сыном.
У вас есть признание, которое дополнило бы подборку? Делитесь в комментариях.