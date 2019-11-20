18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

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Ученые из Шотландии и Канады доказали, что сочувствие самому себе уменьшает уровень стресса. Поэтому жаловаться на жизнь бывает полезно. Конечно, лучше всего это делать в кресле у психолога, но и посты в твиттере — неплохое решение.

Мы в AdMe.ru присмотрелись именно к таким пессимистичным записям. Кстати, часто в ответ на эти признания можно получить искреннюю поддержку — пример в бонусе.

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© 1thwitness / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

2.

© dgyvia / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

3.

© 1thwitness / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

4.

© badtwittor / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

5.

© artem_artem / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

6.

© 1thwitness / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

7.

© zabuivchivaya / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

8.

© badtwittor / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

9.

© igorlachen / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

10.

© humortranslate / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

11.

© Livotovas / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

12.

© Livotovas / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

13.

© naxyi_alexandra / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

14.

© humortranslate / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

15.

© CharlesKennel / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

16.

© humortranslate / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

17.

© 1thwitness/ / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

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© pasha_hsb / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

Бонус: некоторые грустные твиты делают мир лучше

© dsmom58 / twitter  

18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

Недавно эта запись американки Керри Блох стала вирусной. В ответ десятки тысяч людей написали женщине, что с радостью бы дружили с ее сыном.

У вас есть признание, которое дополнило бы подборку? Делитесь в комментариях.

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