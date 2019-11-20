18 грустных твитов, от которых сжимается сердце

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Ученые из Шотландии и Канады доказали, что сочувствие самому себе уменьшает уровень стресса. Поэтому жаловаться на жизнь бывает полезно. Конечно, лучше всего это делать в кресле у психолога, но и посты в твиттере — неплохое решение.

Мы в AdMe.ru присмотрелись именно к таким пессимистичным записям. Кстати, часто в ответ на эти признания можно получить искреннюю поддержку — пример в бонусе.

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Бонус: некоторые грустные твиты делают мир лучше

Недавно эта запись американки Керри Блох стала вирусной. В ответ десятки тысяч людей написали женщине, что с радостью бы дружили с ее сыном.