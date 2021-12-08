18 работничков, которые делают все через пень-колоду. И результат получается соответствующим

Ответственные специалисты выполняют работу на совесть — так, будто делают ее для себя. Увы, некоторым людям настолько плевать на результат своего труда, что так и хочется спросить: «Ребята, а платить-то вам за что?»

Нас в AdMe.ru возмущает такой подход к работе, а сегодняшняя фотоподборка — это наглядный пример того, как не надо делать.

«Нам на стройку доставили холодильник. Дождь, вечер пятницы, на месте никого нет. Доставка была запланирована на понедельник»

Очень удобное решение, чтобы никто из студентов университета не сбежал через окно

Зачем стараться и клеить рекламу красиво, если можно не стараться?

Туалет на заправке

Лица не видно, так что все в порядке. © ItsameMiririo / Reddit

Лифт, который принципиально не едет вниз

Эта разметка дает право выбора — идите куда хотите

Производители бутылочек для молока постарались и сделали «невидимые» деления

Зачем фотографировать платье на модели, если можно его просто нарисовать?

Белый текст на желтом фоне — гениальное решение

«Бассейн» из поп-итов не самое страшное в этом фотошопе

«Новая автобусная остановка. Может, как защита от дождя это хорошее решение, но у нас все время солнечно. Сиденья металлические, а тенька нет»

Просто переместите солнце. В чем проблема? © interplanetarypotato / Reddit

«Мне наконец-то доставили раковину, хоть и с опозданием на 17 дней. Но я не знала, что ее еще собирать придется»

«Заказали ребенку торт на день рождения. И вот что получили»

«В нашем колледже библиотечные полки установили рядом с опорной колонной так, что до книг в этом месте вообще не дотянуться»

«Мне кажется, это незаконно. Вся информация о пищевой ценности колбасы спрятана за ней самой»

«Мойте руки с мылом», — говорили они

И так сойдет. Главное, что разметку начертили

Мебельщики не очень-то и заморачивались с выдвижными ящиками в шкафу