18 человек, которые так себе повара
Есть такие люди, которым путь на кухню просто заказан: каждая их попытка приготовить что-нибудь эдакое оборачивается полным фиаско. Финал у таких историй всегда одинаковый: «Алло, можно заказать пиццу?»
AdMe.ru собрал 18 фотографий, которые доказывают, что готовка подходит далеко не всем.
Микроволновка для слабаков
Кто-то нашел не самое оптимальное решение, как быть со второй половиной спагетти
«Я повар, я так вижу!»
Тосты. Степень прожарки: well-well-well done
Карбонара истинного сыроеда
Ленивые хот-доги
Был не лучший день для жарки макарон
Давайте просто представим, что это арт-объект
Главное ведь результат
Если вы вдруг не поняли, то это такой пирог
Кто-то слегка перемудрил с оформлением блюда
Куриные наггетсы и картошка фри для белых ходоков
Пожалуй, стоило разогреть это на плите
Горшочек, не вари, умоляю!
Когда внес неоценимый вклад в создание семейного ужина
Когда оставила мужа на минутку с готовым блюдом
Иногда готовка просто выходит из-под контроля
И в такие моменты остается делать вид, что все идет по плану
Фото на превью ihatechairs/instagram, symphjoy2/instagram, 9gag/instagram