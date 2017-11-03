18 человек, которые так себе повара

Есть такие люди, которым путь на кухню просто заказан: каждая их попытка приготовить что-нибудь эдакое оборачивается полным фиаско. Финал у таких историй всегда одинаковый: «Алло, можно заказать пиццу?»

AdMe.ru собрал 18 фотографий, которые доказывают, что готовка подходит далеко не всем.

Микроволновка для слабаков

Кто-то нашел не самое оптимальное решение, как быть со второй половиной спагетти

«Я повар, я так вижу!»

Тосты. Степень прожарки: well-well-well done

Карбонара истинного сыроеда

Ленивые хот-доги

Был не лучший день для жарки макарон

Давайте просто представим, что это арт-объект

Главное ведь результат

Если вы вдруг не поняли, то это такой пирог

Кто-то слегка перемудрил с оформлением блюда

Куриные наггетсы и картошка фри для белых ходоков

Пожалуй, стоило разогреть это на плите

Горшочек, не вари, умоляю!

Когда внес неоценимый вклад в создание семейного ужина

Когда оставила мужа на минутку с готовым блюдом

Иногда готовка просто выходит из-под контроля

И в такие моменты остается делать вид, что все идет по плану

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