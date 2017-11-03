18 человек, которые так себе повара

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Есть такие люди, которым путь на кухню просто заказан: каждая их попытка приготовить что-нибудь эдакое оборачивается полным фиаско. Финал у таких историй всегда одинаковый: «Алло, можно заказать пиццу?»

AdMe.ru собрал 18 фотографий, которые доказывают, что готовка подходит далеко не всем.