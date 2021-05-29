18 гениальных решений, которые срочно нужно применить в каждой ванной комнате

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Ванная комната — едва ли не священное место для многих людей. Исследования показали, что более трех часов в неделю мы проводим сидя на унитазе. А это, к слову, около 6 дней в год или 1,5 года всей нашей жизни. И, чтобы обеспечить особый комфорт, человечество не прекращает улучшать уборные. Особенно приятны изменения в общественных туалетах.

Мы в AdMe.ru тоже хотим смывать воду в унитазе, не касаясь рукой кнопки, а также всегда знать, какая из кабинок в общественном туалете свободна. Очень надеемся, что подобные вещи появятся во всех уборных мира.

«В туалетах в моей школе есть особая педаль. Она позволяет смывать воду, не прикасаясь к сантехнике руками»

Такие раковины в детских уборных нужны, чтобы каждому ребенку нашлась подходящая ему по росту

«В местной мастерской в мужском туалете есть пеленальный столик»

Аплодирую такому решению. Определенно, эта штука нужна не только в женских туалетах. © phillipsphoto / Reddit

«В моем туалете есть встроенная в бачок унитаза раковина. Так я могу повторно использовать воду, которой мою руки»

Благодаря таким лампочкам видно, какая из кабинок свободна

Двери кабинок в туалете установлены так, что почти нет зазоров ни сверху, ни снизу. Так к вам точно никто не сможет заглянуть

«В моей новой квартире в держателе для бумаги есть место для целой библиотеки»

«В моем отеле часть зеркала не потеет во время приема душа. Дело в том, что за ним установлена панель с подогревом»

«Дверь в туалет в моем колледже можно открывать ногой»

В этом аэропорту есть собачий туалет

«У моих дедушки и бабушки на полу в туалете лежит ковер, а рядом с унитазом висит телефон»

В этих туалетах для смывания используется накапливающаяся дождевая вода

Да, вам не показалось. В некоторых супермаркетах можно найти набор для смены подгузников для пап с малышами

Стульчак в этом туалете можно поднять ногой

Унитаз в больничной палате выдвигается из-под раковины

В общественном туалете торгового центра есть сиденье для малышей

«Друг купил дом, в котором держатель туалетной бумаги выполняет функции и радио, и телефона»

«В моем офисе во всех женских туалетах тампоны и салфетки абсолютно бесплатны»