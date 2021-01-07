18 фотоиллюзий, которые заморочат голову даже самому дотошному зрителю
Когда медведь оказывается снегом, а шоколад — ботинком, это еще ладно. Но вот когда ты уже откусил кусочек марципановой фигурки, а она оказалась сделанной вовсе не из марципана, то испытанные в этот момент эмоции могут оказаться посильнее тех, что охватывают на американских горках.
Мы в AdMe.ru привыкли доверять своим глазам, но иногда, глядя на какой-нибудь снимок, рады обмануться, чтобы сразу вслед за этим испытать непосредственное детское удивление. Вот новая подборка снимков, которые вызывают именно это чувство. А в конце статьи вас ждет бонус: видео с очень странными яблоками.
1. Подошвы ботинок выглядят так, будто сделаны из шоколада Toblerone
2. «Нашел кусок дерева, напоминающий голову чайки»
3. «Это выглядело как марципан и пахло как марципан. Но это был не марципан, а мыло»
4. «Колбасное» кресло
5. «Вытекающий» лебедь
6. «Почувствовал, что кто-то наблюдает за мной. Оказалось, отражение лампы в моих очках»
7. Снег у крыльца напоминает белого медведя
8. «Я нашел камень, который выглядит как картина Ван Гога»
9. Ключи, которые легко перепутать с настоящими
10. Это не распущенный хвост павлина, а алоэ
11. «Мой отец-художник приготовил суп, похожий на картину „Крик“ Эдварда Мунка»
12. Эти аппетитные смузи, к сожалению, нельзя пить
13. Велотренажер возмущен тем, что о нем забыли
14. Поющие макарошки
15. «Не смей меня есть!»
16. «Моя мама делает такое мыло»
17. Это не шоколадка, а сломанная деталь лего
18. «Гулял по лесу и наткнулся на замшелый камень, похожий на зеленого щенка»
Бонус: эти яблоки кажутся такими настоящими
А у вас бывали случаи, когда вы принимали какой-то предмет за нечто совершенно другое?
Фото на превью Garessta / Reddit