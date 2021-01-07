18 фотоиллюзий, которые заморочат голову даже самому дотошному зрителю

Когда медведь оказывается снегом, а шоколад — ботинком, это еще ладно. Но вот когда ты уже откусил кусочек марципановой фигурки, а она оказалась сделанной вовсе не из марципана, то испытанные в этот момент эмоции могут оказаться посильнее тех, что охватывают на американских горках.

Мы в AdMe.ru привыкли доверять своим глазам, но иногда, глядя на какой-нибудь снимок, рады обмануться, чтобы сразу вслед за этим испытать непосредственное детское удивление. Вот новая подборка снимков, которые вызывают именно это чувство. А в конце статьи вас ждет бонус: видео с очень странными яблоками.

1. Подошвы ботинок выглядят так, будто сделаны из шоколада Toblerone

2. «Нашел кусок дерева, напоминающий голову чайки»

3. «Это выглядело как марципан и пахло как марципан. Но это был не марципан, а мыло»

4. «Колбасное» кресло

5. «Вытекающий» лебедь

6. «Почувствовал, что кто-то наблюдает за мной. Оказалось, отражение лампы в моих очках»

7. Снег у крыльца напоминает белого медведя

8. «Я нашел камень, который выглядит как картина Ван Гога»

9. Ключи, которые легко перепутать с настоящими

10. Это не распущенный хвост павлина, а алоэ

11. «Мой отец-художник приготовил суп, похожий на картину „Крик“ Эдварда Мунка»

12. Эти аппетитные смузи, к сожалению, нельзя пить

13. Велотренажер возмущен тем, что о нем забыли

14. Поющие макарошки

15. «Не смей меня есть!»

16. «Моя мама делает такое мыло»

17. Это не шоколадка, а сломанная деталь лего

18. «Гулял по лесу и наткнулся на замшелый камень, похожий на зеленого щенка»

Бонус: эти яблоки кажутся такими настоящими