18 фотографий, которые докажут, в каком все-таки странном мире мы живем

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Знаете ли вы, почему у обычного оленя могут светиться рога в темноте? Видели когда-нибудь настоящий атом собственными глазами? На самом деле мир таит в себе еще массу неожиданного и неизведанного, того, что определенно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Мы в AdMe.ru собрали 18 необычных снимков, на которых зафиксированы редкие явления и любопытные детали давно знакомых вещей.

Фотография одинокого атома, победившая на конкурсе научных снимков

Дорогу почистили

«Светящийся» водопад Бигар, Румыния

Самый интровертный дом на вершине горы в Грузии

Штамп в паспорте, поставленный 1 января

Пальцевой калькулятор. Состоит из 2 пластин, зажимаемых как кастет. Счет ведется переплетением пальцев между собой и пластинами

Ледяные хризантемы в Приамурье

Замерзший водопад

Шашлык для маленькой такой компании. Но очень голодной

Спираль из облаков

Пес, который ухаживает за крольчатами

Старт ракеты SpaceX «Falcon 9»

Морская принцесса: коронованная рыба вида Chirolophis japonicus

Резкий контраст между песчаными дюнами и высохшим озером

Оставленный при высадке луноход

Круассаны, которые выглядят как деревянные бруски

Рога оленя покрашены светоотражающей краской, чтобы сократить количество аварий на дорогах

Музыкальная печатная машинка

Бонус: процесс изготовления кольца из монеты