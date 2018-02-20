18 фотографий, которые докажут, в каком все-таки странном мире мы живем
Знаете ли вы, почему у обычного оленя могут светиться рога в темноте? Видели когда-нибудь настоящий атом собственными глазами? На самом деле мир таит в себе еще массу неожиданного и неизведанного, того, что определенно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Мы в AdMe.ru собрали 18 необычных снимков, на которых зафиксированы редкие явления и любопытные детали давно знакомых вещей.
Фотография одинокого атома, победившая на конкурсе научных снимков
Дорогу почистили
«Светящийся» водопад Бигар, Румыния
Самый интровертный дом на вершине горы в Грузии
Штамп в паспорте, поставленный 1 января
Пальцевой калькулятор. Состоит из 2 пластин, зажимаемых как кастет. Счет ведется переплетением пальцев между собой и пластинами
Ледяные хризантемы в Приамурье
Замерзший водопад
Шашлык для маленькой такой компании. Но очень голодной
Спираль из облаков
Пес, который ухаживает за крольчатами
Старт ракеты SpaceX «Falcon 9»
Морская принцесса: коронованная рыба вида Chirolophis japonicus
Резкий контраст между песчаными дюнами и высохшим озером
Оставленный при высадке луноход
Круассаны, которые выглядят как деревянные бруски
Рога оленя покрашены светоотражающей краской, чтобы сократить количество аварий на дорогах
Музыкальная печатная машинка
Бонус: процесс изготовления кольца из монеты
А вам приходилось видеть что-то столь же удивительное своими глазами? Если да, то расскажите нам об этом скорее, а лучше покажите!
Фото на превью oligarchy / imgur, zotti_d / reddin