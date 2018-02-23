Попробуйте посмотреть на эти 18 фото и не разбить экран

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Жизнь, бесспорно, крутая штука. Но есть в ней вещи, которые вроде и мелочи, но бесят невозможно. И это отличный повод... расстроиться? Нет! Посмеяться над ними от души!

Мы в AdMe.ru собрали как раз несколько таких вещей и будем смеяться над ними вместе с вами. Согласитесь, с каждым такое бывало.

Когда половина кекса остается на этих дурацких бумажках

Кто вообще придумал такие ластики?

Кажется, нет человека, которого это не бесит

Радуешься, что наконец нашел парковочное место, а тут...

Самое вкусное осталось на картоне

Ну почему нельзя делать более прочные провода?

Всегда

Даже глаз задергался

Ну нет, только не это

Ох уж эта ложка

Твердое масло, мягкий хлеб

Тут даже непонятно, что больше бесит: ободранные ногти или эта коробка

Рррррр!

К этому можно еще добавить ручки от сумок

И так каждое утро

Очень ровно получилось, спасибо

Начинка, ты куда?

Просто без комментариев