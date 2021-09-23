18 фотографий, показывать вам которые без объяснений было бы настоящим преступлением

Некоторые фотографии нельзя просто так выложить в сеть и не позаботиться об объяснении происходящего на них. Иначе надо было бы создавать интернет-полицию, ведь любопытные пользователи так и не смогут успокоиться.

Мы в AdMe.ru и сами бы жутко расстроились, не узнав подробности о снимках из этой подборки. К счастью, даже когда сам фотограф пребывал в неведении, нашлись те, кто все объяснил.

«Этот черный силуэт — всего лишь случайно залетевший в мою ванную стервятник»

«Вы только посмотрите, что притащил мой кот!»

«„Ведьмин круг“ у меня во дворе. Это единый подземный организм, который все вокруг себя превратил в удобрения. Все растения около него завяли»

Эта стена слово не до конца отрисована

На самом деле это дымоход треугольной формы. © IcatianWarlord / Reddit

«Личинки муравьиных львов наделали ловушек вокруг моего дома»

Парень несколько лет выкладывал фотографии деревьев около своей хижины, чтобы понять, почему они выросли таким образом

Оказалось, им просто что-то мешало. Например, мертвое дерево, упавшее на их ростки.

«С моими ногами все в порядке. Вот где они находятся на самом деле. Матрас настолько мягкий, что в нем словно тонешь»

Это не надвигающийся апокалипсис, а всего лишь шторм

Оказывается, это собака, а не рука

Если из потолка растет такое, то лучше немедленно вызвать дезинсекцию. Это результат работы термитов

«Мои очки одновременно и вверх ногами, и нет»

«Когда впервые увидел фото, я подумал: „Зачем мне держать их вверх ногами?“ Пришлось напрячь извилины, чтобы понять, что все правильно». © vitorodeus / Reddit

«Наш котенок сидит между лапами собаки»

Девушка нашла это в вентиляции в туалете ресторана и приняла за скрытую камеру. На самом деле это датчик влажности

«В моем районе только что уложили новую дорогу»

«Эти странные узоры продолжают появляться на окнах моей квартиры»

Предыдущий жилец просто дымил в вентилятор. Советую снять решетку и хорошо промыть. © Snowball-in-heck / Reddit

Можно подумать, что это просто фасад для украшения города, но это не так. Это объемное здание

Такими огурцы становятся, если их надолго оставить на солнце

Кошка с трудом могла поверить, что хозяин нашел такие грибы