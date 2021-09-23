18 фотографий, показывать вам которые без объяснений было бы настоящим преступлением
Некоторые фотографии нельзя просто так выложить в сеть и не позаботиться об объяснении происходящего на них. Иначе надо было бы создавать интернет-полицию, ведь любопытные пользователи так и не смогут успокоиться.
Мы в AdMe.ru и сами бы жутко расстроились, не узнав подробности о снимках из этой подборки. К счастью, даже когда сам фотограф пребывал в неведении, нашлись те, кто все объяснил.
«Этот черный силуэт — всего лишь случайно залетевший в мою ванную стервятник»
«Вы только посмотрите, что притащил мой кот!»
- Это петушиная шпора. © Pebbles1388 / Reddit
«„Ведьмин круг“ у меня во дворе. Это единый подземный организм, который все вокруг себя превратил в удобрения. Все растения около него завяли»
Эта стена слово не до конца отрисована
- На самом деле это дымоход треугольной формы. © IcatianWarlord / Reddit
«Личинки муравьиных львов наделали ловушек вокруг моего дома»
Парень несколько лет выкладывал фотографии деревьев около своей хижины, чтобы понять, почему они выросли таким образом
Оказалось, им просто что-то мешало. Например, мертвое дерево, упавшее на их ростки.
«С моими ногами все в порядке. Вот где они находятся на самом деле. Матрас настолько мягкий, что в нем словно тонешь»
Это не надвигающийся апокалипсис, а всего лишь шторм
Оказывается, это собака, а не рука
Если из потолка растет такое, то лучше немедленно вызвать дезинсекцию. Это результат работы термитов
«Мои очки одновременно и вверх ногами, и нет»
«Когда впервые увидел фото, я подумал: „Зачем мне держать их вверх ногами?“ Пришлось напрячь извилины, чтобы понять, что все правильно». © vitorodeus / Reddit
«Наш котенок сидит между лапами собаки»
Девушка нашла это в вентиляции в туалете ресторана и приняла за скрытую камеру. На самом деле это датчик влажности
«В моем районе только что уложили новую дорогу»
«Эти странные узоры продолжают появляться на окнах моей квартиры»
- Предыдущий жилец просто дымил в вентилятор. Советую снять решетку и хорошо промыть. © Snowball-in-heck / Reddit
Можно подумать, что это просто фасад для украшения города, но это не так. Это объемное здание
Такими огурцы становятся, если их надолго оставить на солнце
Кошка с трудом могла поверить, что хозяин нашел такие грибы
А теперь представьте, что мы бы просто выложили все эти фотографии, ничего не объяснив. Так и до бунта недалеко. Кстати, вам попадалось что-нибудь нуждающееся в срочном объяснении?