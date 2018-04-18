18 фотографий, от которых прошибает холодный пот

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы верите в сверхъестественные силы? Приходилось ли вам сталкиваться с чем-то необъяснимым, пугающим? Если вы из тех, кто любит щекотать себе нервы, то эта подборка жутковатых снимков от пользователей интернета как раз для вас.

AdMe.ru приготовил для вас 18 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Крипота-то какая, страшнота!» А в конце вас ждет доказательство того, что привидения существуют на самом деле.

«Муж сделал фото по дороге на работу»

«Мама отправила меня за продуктами. Недалеко от магазина дорогу мне преградили вороны. Я так и не отважился обойти их»

Хотел всего лишь дверь закрыть

«Я была эвакуирована из Припяти в 1986 году после аварии. Два года назад я поехала туда снова и побывала в своей квартире. Чуть позже совместила новое фото и снимок моего детства, где папа держит меня на руках»

«Мне нужно выйти вон в ту дверь»

«Что-то смотрит на меня из слива раковины»

«Работаю в государственном парке. Изучал одно из заброшенных зданий и зашел в ванную. Так быстро я еще не бегал»

Фото было сделано на заброшенном корабле. Чужих людей на судне не было, ничего не дал и последующий обыск. Просто так на судно не попасть, и просто так не сойти с него. Так кто же этот человек с топором?

«Друг сделал это фото во время извержения вулкана в Чили»

«Я курил на улице и вдруг увидел эту странную тень»

«Живу в старом доме 50-х годов на военной базе. Услышал смех моего 2-месячного ребенка из видеоняни. Я включил дисплей и испугался»

«Увидел это в реке в Копенгагене»

«Ехал по лесной дороге и увидел кое-что краем глаза»

«Делал фотографии в доме, позже увидел, что, оказывается, я был в нем не один»

«Вынужден временно жить в своей машине. Проснулся и увидел на стекле отпечаток лица. Кто-то смотрел, как я сплю. Никогда не ощущал себя столь уязвимым»

«Это стояло напротив окна моей спальни в 2 часа ночи»

«В доме, где мы живем, есть бункер. Смог просунуть телефон в щель и сделать этот снимок»

«Мама просматривала мои детские фотографии...»

Бонус: реальное доказательство существования привидений

Какое фото поразило или напугало вас больше всего?