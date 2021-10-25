18 фотографий, над которыми весь интернет голову ломает, но вы точно разберетесь, что к чему

Многочисленные исследования показывают, что наши глаза легко могут «обмануть» мозг. Отражение в окне или игра теней способны ненадолго вогнать нас в ступор. То же самое и с фотографиями: некоторые снимки приходится пересматривать несколько раз, прежде чем станет понятно, что же на них изображено.

Мы в AdMe.ru в который раз убедились, что зрение может сыграть с нами шутку, а фотографии из статьи будут ярким тому примером.

«Листал фото с осмотра канализации и заметил, как кто-то пялится на меня со дна колодца»

«Скорее всего, это отражение света в воде внизу».

Просто маленький диск, присыпанный землей

Сейчас Триумфальная арка в Париже выглядит так

«Обернуть» арку тканью более 60 лет назад хотел художник Христо, и только в этом году проект воплотили в жизнь. В таком виде арка будет находиться всего 16 дней. Мне кажется, Франция знает, что получит в подарок на Рождество. © PuffBronfman / Reddit

«Не буду лгать, я впечатлен»

«Гулял по городу и увидел»

«Потертости на лодке создают впечатление, что мы видим остров посреди моря»

Тот момент, когда выпустил пса погулять, а он вернулся в обуви. Или нет...

«На этой фотографии разница в размере моих собак огромна»

«В очках моей девушки отражается люстра, но кажется, что под очками видны глаза»

«Кот выглядел так мило, что я решил сделать фото со вспышкой. И увидел это»

Кажется, что тюбик парит в воздухе, но это всего лишь отражение от крышки дает такой эффект

Здесь нет никакого корабля

«Прогуливался по набережной и заметил неопознанный плавающий объект. Несколько минут всматривался и не мог понять, что это за судно. Оказалось — просто тень».

Изнутри эта надпись выглядит как «2021», но снаружи кажется, что сотрудники магазина просят помощи

Возможно, именно так и выглядели динозавры

«По пути домой заметила, что из окна второго этажа кто-то пялится желтыми глазами. Оказалось, на меня приветливо глядят плафоны люстры»

«Словно массивный взрыв за моим окном»

«Полчаса искал кошелек»

«На секунду отвлекся, а когда повернулся, то увидел это. Я в смущении»