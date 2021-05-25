18 фотографий, которые проходят через фильтр разума прямиком к сердечку

Есть мгновения, которые передают хрупкую красоту мира. Порой люди запечатлевают такие моменты и у них получаются фотографии, которые волнуют душу похлеще мелодрамы. Чего, например, стоит фото со спасенным птенцом или псом, скучающим по своему другу.

Мы в AdMe.ru не могли не показать вам эти кадры. Герои сегодняшней подборки сделали такие снимки, что их просто нельзя оставить в семейном архиве.

1. «Два лондонских фельдшера взяли заслуженный перерыв в парке рано утром»

2. «Каждый раз во время прогулки мой пес останавливается на этом месте и ждет, что из ворот выбежит его друг-лабрадор, который скончался в прошлом году»

3. «У меня в саду живет ежиха. Недавно она родила ежат. Сегодня мы увидели их впервые»

4. «Я был расстроен из-за перелома лодыжки. Тогда мама взяла и нарисовала это на повязке, чтобы подбодрить меня. Мне 33 года, но я улыбаюсь как ребенок»

5. «С трехзначным юбилеем, дедуля!»

6. «Больше 10 лет я мечтал завести немецкую овчарку. Сегодня я принес домой этого кукусика»

7. «Жена старается изо всех сил, чтобы ее ученикам было интересно и они любили ходить в школу»

8. «Бабуля сделала первую татуировку в свои 76 лет»

9. «Они росли вместе. Этим двоим почти 100 лет»

10. «Папа болел, и его мечтой было дожить до того дня, когда я окончу колледж и стану медсестрой»

11. «Друг закричал: „Смотри, сейчас упадет“. Я повернулся влево и успел поймать эту мелюзгу. Он вернулся в свое гнездо»

12. «Спасенный енот каждое утро приходит, чтобы навестить свою спасительницу»

13. «В день нашей свадьбы шел дождь и муж нес меня через грязь, чтобы я не запачкала свое платье. А теперь он проносит меня через все жизненные невзгоды, пока я получаю докторскую степень»

14. «Это слишком мило, чтобы не поделиться»

15. «Папе делали операцию, и его не было на ферме несколько месяцев. Это их встреча после долгой разлуки. Мы все рады, что отец вернулся домой»

16. «Счастливый мальчик наслаждается солнечным деньком»

17. «Моя беременная собака усыновила двух выброшенных котят и теперь кормит их грудью»

18. «Я боялась потерять его, но сегодня мне сказали, что мой мальчик выздоровел»