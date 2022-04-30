18 фотографий, которые могут поставить в тупик стороннего наблюдателя. А в некоторых случаях — даже автора

Порой, чтобы увидеть что-то странное или необъяснимое, не нужно смотреть никаких фильмов или искать загадочные ролики в интернете: достаточно лишь выйти на улицу или просто обратить внимание на мелочи. Разгуливающие в штанах собаки и сказочные витражи в лесу — это не что-то из параллельного мира, а реальные «странности», запечатленные камерой.

Мы в AdMe.ru все никак не можем взять в толк, кому могло понадобиться приклеивать ложку к стене. Вот и авторы этих снимков тоже вряд ли смогли объяснить происходящее в кадре до конца.

«Я идеально пристегнул куртку к толстовке, не осознавая этого»

«Я нашел приклеенную к стене ложку»

«Металлические решетки аппарата, разливающего газировку, полностью разъедены»

Газировка имеет кислую среду с pH около 3,6. Нержавеющая сталь не поддалась бы такому воздействию. Так что, судя по всему, эта решетка из хромированной стали. © Few_Sink3236 / Reddit

«Из-за светильников в моем классе кажется, будто в небе над кампусом висят облака из Minecraft»

Солнце, отражаясь от бокового зеркала, растопило идентичную поверхность на окне

«Раз в день солнце и жалюзи объединяются, чтобы создать что-то потрясающее на моем потолке»

Вода кипит только вокруг этой сосиски

Если бы собаки носили штаны...

Что ж, вот и ответ на вопрос. © dradanon9 / Reddit

«Ситуация с туалетной бумагой на моей новой работе»

«Эти мерные ложки у меня уже 2 года. Я только что понял, что они обе отмеряют один и тот же объем. Сколько же рецептов я приготовил неправильно?»

На обеих мерных ложках написано «1 чашка». — Прим. AdMe.ru.

Небольшое отверстие в занавеске создает вот такой эффект

«Мне дали зажигалку в куске цемента»

«Наткнулся на витраж в лесу»

Трос медленно режет столб под воздействием морского бриза

На дезинфицирующих салфетках выросла плесень

Плитки, с которыми можно сравнить цвет моря, на пирсе Санта-Круса

Вода, которая простояла в бутылке целую неделю, не пузырится, в отличие от свежей

Мордочка у игрушки вверх тормашками