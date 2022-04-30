18 фотографий, которые могут поставить в тупик стороннего наблюдателя. А в некоторых случаях — даже автора
Порой, чтобы увидеть что-то странное или необъяснимое, не нужно смотреть никаких фильмов или искать загадочные ролики в интернете: достаточно лишь выйти на улицу или просто обратить внимание на мелочи. Разгуливающие в штанах собаки и сказочные витражи в лесу — это не что-то из параллельного мира, а реальные «странности», запечатленные камерой.
Мы в AdMe.ru все никак не можем взять в толк, кому могло понадобиться приклеивать ложку к стене. Вот и авторы этих снимков тоже вряд ли смогли объяснить происходящее в кадре до конца.
«Я идеально пристегнул куртку к толстовке, не осознавая этого»
«Я нашел приклеенную к стене ложку»
«Металлические решетки аппарата, разливающего газировку, полностью разъедены»
- Газировка имеет кислую среду с pH около 3,6. Нержавеющая сталь не поддалась бы такому воздействию. Так что, судя по всему, эта решетка из хромированной стали. © Few_Sink3236 / Reddit
«Из-за светильников в моем классе кажется, будто в небе над кампусом висят облака из Minecraft»
Солнце, отражаясь от бокового зеркала, растопило идентичную поверхность на окне
«Раз в день солнце и жалюзи объединяются, чтобы создать что-то потрясающее на моем потолке»
Вода кипит только вокруг этой сосиски
Если бы собаки носили штаны...
- Что ж, вот и ответ на вопрос. © dradanon9 / Reddit
«Ситуация с туалетной бумагой на моей новой работе»
«Эти мерные ложки у меня уже 2 года. Я только что понял, что они обе отмеряют один и тот же объем. Сколько же рецептов я приготовил неправильно?»
На обеих мерных ложках написано «1 чашка». — Прим. AdMe.ru.
Небольшое отверстие в занавеске создает вот такой эффект
«Мне дали зажигалку в куске цемента»
«Наткнулся на витраж в лесу»
Трос медленно режет столб под воздействием морского бриза
На дезинфицирующих салфетках выросла плесень
Плитки, с которыми можно сравнить цвет моря, на пирсе Санта-Круса
- Для чего это? © DrachenDad / Reddit
- Кажется, это как-то связано с мониторингом фитопланктона. © Happy******* / Reddit
Вода, которая простояла в бутылке целую неделю, не пузырится, в отличие от свежей
Мордочка у игрушки вверх тормашками
А фотографировали ли вы что-то такое, что с трудом можно объяснить или не объяснить вовсе?
Фото на превью Meow_Star_ / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 фотографий, которые могут поставить в тупик стороннего наблюдателя. А в некоторых случаях — даже автора
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