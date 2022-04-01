18 кадров, при виде которых кажется, что перед нами настоящая картина маслом

Искусство давно вышло за рамки музеев и галерей. Люди находят его в привычных ежедневных ритуалах, окружающей среде и даже случайных фотографиях, сделанных на телефон. Не зря говорится, что красота в глазах смотрящего. Кадры, которые напоминают картины эпохи Возрождения, только подтверждают эту истину.

Мы в AdMe.ru часто находим вдохновение в простых вещах вокруг, поэтому делимся подборкой фотографий, которые и не отличишь от картин старых мастеров, разве что сюжеты и герои из нашего времени.

Что нужно для красивого фото? Хватит одного ягненка, спящего в свете лампы

На пути к свету

Удачный кадр — и уже кажется, что перед нами творение художника

Жестянщик будто с картины эпохи Возрождения

«Понял, что мой друг вполне сойдет за парня из XV века»

Автору удалось поймать волшебный кадр — умиротворение и спокойствие природы и людей

«Моя девушка отвлеклась и мельком взглянула, когда почувствовала мое присутствие»

Кадр, запечатлевший дружбу слоненка и человека, прекрасен во всем

За такими закатами можно наблюдать бесконечно

«Моя жена слишком драматизирует насморк»

Свет в конце барбекю

Пожилой мужчина просто звонит по телефону, но выглядит это как картина с выставки

Процесс создания произведения искусства завораживает не меньше, чем сам результат

Случайный попутчик, случайный кадр и «случайный Ренессанс»

Этот плотник, стоящий в лучах света, точно сошел с полотна старого мастера. И даже его стул хорош

Как превратить хлеб в произведение искусства? Сфотографировать пекаря за делом

Произведение искусства можно создать при помощи одного фонарика и правильного ракурса

Магия кино не исчезает даже за кадром