18 кадров, при виде которых кажется, что перед нами настоящая картина маслом
Искусство давно вышло за рамки музеев и галерей. Люди находят его в привычных ежедневных ритуалах, окружающей среде и даже случайных фотографиях, сделанных на телефон. Не зря говорится, что красота в глазах смотрящего. Кадры, которые напоминают картины эпохи Возрождения, только подтверждают эту истину.
Мы в AdMe.ru часто находим вдохновение в простых вещах вокруг, поэтому делимся подборкой фотографий, которые и не отличишь от картин старых мастеров, разве что сюжеты и герои из нашего времени.
Что нужно для красивого фото? Хватит одного ягненка, спящего в свете лампы
На пути к свету
Удачный кадр — и уже кажется, что перед нами творение художника
Жестянщик будто с картины эпохи Возрождения
«Понял, что мой друг вполне сойдет за парня из XV века»
Автору удалось поймать волшебный кадр — умиротворение и спокойствие природы и людей
«Моя девушка отвлеклась и мельком взглянула, когда почувствовала мое присутствие»
Кадр, запечатлевший дружбу слоненка и человека, прекрасен во всем
За такими закатами можно наблюдать бесконечно
«Моя жена слишком драматизирует насморк»
Свет в конце барбекю
Пожилой мужчина просто звонит по телефону, но выглядит это как картина с выставки
Процесс создания произведения искусства завораживает не меньше, чем сам результат
Случайный попутчик, случайный кадр и «случайный Ренессанс»
Этот плотник, стоящий в лучах света, точно сошел с полотна старого мастера. И даже его стул хорош
Как превратить хлеб в произведение искусства? Сфотографировать пекаря за делом
Произведение искусства можно создать при помощи одного фонарика и правильного ракурса
Магия кино не исчезает даже за кадром
Бывали ли у вас случаи, когда случайная фотография превращалась в шедевр? Что это были за кадры?
Фото на превью SoDakZak / Reddit
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