18 фотографий, которые дадут наглядный ответ на вопрос из серии «что будет, если...»

Иногда люди неожиданно для себя становятся свидетелями случайного эксперимента. Так один из героев нашей статьи узнал, что находится внутри мячика-антистресса. А другой увидел, что станет с чесноком, если его замариновать. Третий же оставил на ночь миску с небольшим количеством соленой воды, а к утру обнаружил, что она испарилась и на дне образовались кристаллы соли.

Мы в AdMe.ru несколько раз уже находили ответы на вопросы из серии «что будет, если...». Вот еще 18 новых фотографий на эту же тему.

Если долго носить удостоверение в чехле, на нем может отпечататься фотография

Если лечь лицом в снег и затем сфотографировать оставленный след, можно создать оптическую иллюзию

Вот во что превратится детская рука после купания в ванне в течение часа

Так будет выглядеть собака под воздействием статического электричества

«Я ударился и оставил на своих очках отпечаток глаза»

Если отбеливатель прольется на бумажные полотенца, они могут раствориться

Вот как будет выглядеть старинный чайник, если его отполировать

Вот что станет с мячом для снятия стресса, если он лопнет

30-летнее кожаное кресло во время чистки

«Чернила еще не высохли, когда я вставил диск в дисковод. И вот что произошло с надписью»

Если оставить соленую воду, чтобы она высохла, могут образоваться вот такие квадратные кристаллы соли

Если чеснок замариновать, то он посинеет

Вот что вырастет, если случайно скрестить тыкву с арбузом

Вот что стало с кока-колой, когда ее налили в заледеневший стакан

Таким станет мармеладный мишка, если на ночь погрузить его в воду (для сравнения справа обычный мишка)

Вот что будет с мухой, которой не повезет оказаться на технологической линии для производства скотча

Вот во что превратится дымоход, если осы построят там гнездо

Такой станет пластиковая посуда, если ее оставить в машине во время жары