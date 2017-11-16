18 фотографий, каждая из которых — преступление против человечества

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас найдется пара пунктиков, которые способны вывести из себя даже в самый счастливый момент. Например, можно спокойно относиться к вечному бардаку в квартире, но задуматься о разводе, увидев неровно разрезанный пирог. AdMe.ru собрал фотографии, в которых каждый найдет свой личный «кошмар». И на десерт — бонус для любителей гаджетов.

Если долго смотреть в центр фотографии, то все равно не помогает

Должно быть отдельное наказание для людей, которые кладут мокрую ложку в сахарницу

Когда не справился с работой, и даже наоборот

Только карман знает, как это сделать

Такой Новый год я праздновать не буду

Мало того что радуга в неправильном порядке, так еще и это

Брат вернул ножницы. Сказал, что тупые

Только серийные убийцы носят пиццу вот так

Чихнул во время укладки

Начальник сказал, что теперь работаем до четырех

Когда очень стараешься не пролить содержимое, всегда происходит это

«Я не знаю, кто он — человек, который резал этот торт, — но он умер для меня сегодня»

Попытка очистить яйцо обернулась полным фиаско

А еще тоньше можно?

Они напечатали срок годности не на упаковке, а прямо на гамбургере

Почтальон против садовника

Когда холода наступили неожиданно

Бонус: «Во время поездки я не был уверен, что это настоящее такси, а не операция под прикрытием»

А вы сталкивались с подобными ситуациями в повседневной жизни? Делитесь в комментариях!