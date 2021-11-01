18 фото вещей, которые исправно служат не первый десяток лет. А некоторые даже не первую сотню

«Раньше делали на совесть». Такую фразу мы слышим от наших родителей, бабушек и дедушек довольно часто. И несмотря на то, что в современном мире тоже полным-полно качественной продукции, с этим утверждением не поспоришь. Ведь как не восхититься тем, что обычные предметы быта вроде вентилятора или часов служат целый век и даже не думают ломаться.

Мы в AdMe.ru по-хорошему завидуем обладателям настолько качественных вещей. Надеемся, что и в ваших домах есть предметы быта, которые как минимум старше вас самих.

Часы исправно работают вот уже 110 лет

«Мухобойка моих родителей служит им уже 35 лет»

Эта электропечь для запекания исправно работает уже больше 40 лет. В ней все еще получаются самые вкусные пироги

«Швейные ножницы моей прапрабабушки. Все еще невероятно острые»

«Это театральный бинокль моей бабули. Инкрустирован опалами»

«Этот головной убор принадлежал еще моему прапрапрадеду примерно в XIX веке»

«Это просто мой стол, которым пользуются ежедневно вот уже около 200 лет»

«Эта лампа была у бабушки с дедом еще в 70-е, теперь она моя. Но каково же было мое удивление, когда я понял, что это еще и урановое стекло»

«Мой первый поварской нож. Он со мной ежедневно вот уже 10 лет. Никогда с ним не расстанусь»

«Мой браслет сделан еще во времена викингов! Примерно IX–X век н. э.»

«Готовлю в ней рис минимум дважды в неделю начиная с 1991 года»

«Слева — моя зубная щетка после более чем 20 лет использования. Справа — зубная щетка жены»

«Вчера я купил себе униформу. Ей уже больше 100 лет, но она в отличном состоянии»

«Мой вентилятор 1927 года выпуска. 94 года»

«Это банное полотенце в нашей семье с 60-х годов. Все еще в ходу»

«Дедушки не стало год назад, а сегодня в его комнате я обнаружила это — и все еще работает»

«Пылесос в последний раз был на обслуживании в 1979 году. Да он нас всех переживет»

«Пользуюсь этой кистью уже 15 лет. Покрасил ею уже 3 квартиры»