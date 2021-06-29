18 фото вещей и явлений, о которых не додумались загуглить даже самые любопытные

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Есть масса вещей, о которых мы знаем и сто раз о них слышали, но вот не приходилось видеть их вживую. Например, как выглядит плазма, как потеют коровы или как устроен вендинговый аппарат внутри.

Мы в AdMe.ru считаем, что иногда мозг нужно подпитывать новыми знаниями, хотя бы в маленьких дозах. И герои нашей подборки как раз поделились фото, которые, возможно, смогут показать то, о чем вы не знали.

«Мой папа создал плазму. Это 4-е состояние материи, которое создается в вакууме под высоким напряжением»

Шишка в разрезе

«На ушах моей кошки не так много шерсти, поэтому при хорошем освещении можно рассмотреть капилляры на них»

«Справа видно, как выглядит окисленная медная труба»

Внутри вендингового аппарата

Тени от очков различаются в зависимости от диоптрий

Фраппучино Шредингера — одновременно в жидком и твердом состоянии

«Глаз моего котенка меняет цвет с голубого на зеленый»

«Мед, собранный из одного и того же улья в течение 6 месяцев»

Вот как выглядит удаление оперативной памяти при включенном компьютере

А вот что внутри у автомата для газировки

Волос, который стал белым, а потом передумал

«Для меня стало сюрпризом узнать, какая кость кита изнутри»

«Шрам на моей руке остается чистым, независимо от того, насколько грязные у меня руки»

Австралийские паводковые воды встречаются с океаном

Мутировавший ананас

«Когда идет сильный дождь, японский папоротник моих родителей делает вот так»

Вот так потеют коровы — через нос