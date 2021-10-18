18 фото, в которые сложно поверить с первого взгляда

Порою мир вокруг решает привнести сумятицу в нашу обыденность. От такого мы сначала непонимающе моргаем пару раз, и лишь потом до нас доходит, что мы, собственно, только что увидели. Это может быть внезапная карета с лошадью на парковке супермаркета, выкрутасы природы или просто странные совпадения.

Мы в AdMe.ru знаем, как много есть всего, чего каждый из нас ни разу не видел. И надеемся, что хотя бы пара фото, которыми поделились пользователи сети, дадут вам возможность узнать что-то новое.

Камень, который похож на волны океана на пляже

Яйца этих насекомых похожи на маленькие смайлики

Странное розовое небо в 5 утра

«Пока ехал по шоссе, увидел эти гигантские тыквы»

«Омар с четырьмя клешнями, которого я поймал»

«Приехал в магазин и припарковался рядом с каретой»

«Картошка в форме сердца, которую я нашла в своем саду»

Сейчас 11 часов вечера, и небо выглядит так, будто оно тает

«На закате капельки на крыше моей машины похожи на драгоценные камни»

«Во время похода я наткнулся на этот дивный гриб»

«Мои двойные и тройные яблоки»

«Я нашел крутую статую в глуши прямо у трассы»

Пламя выглядит так, будто кто-то пытается призвать единорога

«Я наткнулся на этот „прайд“ черных кошек»

«Мне попалась чайка, у которой 2 зрачка»

На самом деле листья просто прилипли к «гамачку» из паутины

«Я заметил машину, которая выглядит будто сплющенный минивэн»

«Мы случайно выловили это животное. Оказалось, оно находится под угрозой исчезновения. Это морская звезда-подсолнух»