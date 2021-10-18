18 фото, в которые сложно поверить с первого взгляда
Порою мир вокруг решает привнести сумятицу в нашу обыденность. От такого мы сначала непонимающе моргаем пару раз, и лишь потом до нас доходит, что мы, собственно, только что увидели. Это может быть внезапная карета с лошадью на парковке супермаркета, выкрутасы природы или просто странные совпадения.
Мы в AdMe.ru знаем, как много есть всего, чего каждый из нас ни разу не видел. И надеемся, что хотя бы пара фото, которыми поделились пользователи сети, дадут вам возможность узнать что-то новое.
Камень, который похож на волны океана на пляже
Яйца этих насекомых похожи на маленькие смайлики
Странное розовое небо в 5 утра
«Пока ехал по шоссе, увидел эти гигантские тыквы»
«Омар с четырьмя клешнями, которого я поймал»
«Приехал в магазин и припарковался рядом с каретой»
«Картошка в форме сердца, которую я нашла в своем саду»
Сейчас 11 часов вечера, и небо выглядит так, будто оно тает
«На закате капельки на крыше моей машины похожи на драгоценные камни»
«Во время похода я наткнулся на этот дивный гриб»
«Мои двойные и тройные яблоки»
«Я нашел крутую статую в глуши прямо у трассы»
Пламя выглядит так, будто кто-то пытается призвать единорога
«Я наткнулся на этот „прайд“ черных кошек»
«Мне попалась чайка, у которой 2 зрачка»
На самом деле листья просто прилипли к «гамачку» из паутины
«Я заметил машину, которая выглядит будто сплющенный минивэн»
«Мы случайно выловили это животное. Оказалось, оно находится под угрозой исчезновения. Это морская звезда-подсолнух»
А что такого, во что сначала сложно поверить, видели вы в последнее время?
Фото на превью vectorvictors / Reddit
Поделиться этой статьёй