18 фото, от которых хочется воскликнуть: «Как же качественно раньше делали вещи!»

Мы привыкли ежегодно покупать новые сумки, часы, мебель, бытовую технику. При этом многие из нас даже не вспоминают, что раньше подобные предметы служили своим хозяевам чуть ли не десятилетия. То ли потому, что к ним бережнее относились, то ли потому, что производители старались выпускать максимально качественные изделия.

AdMe.ru обнаружил, что в некоторых семьях до сих пор активно используют вещи родом из XX века. И главное, почти все из них находятся в идеальном состоянии.

«В 1994 году мой дедушка купил настоящий голландский пылесос Philips. Он перешел мне по наследству. Отлично работает! Тихий и эффективный»

«Миксер 1983 года выпуска достался мне от родителей. Но мама уже просит вернуть его обратно, потому что он лучше, чем ее новый кухонный комбайн»

«Камера 85-летней давности и снимки, которые я сделала с ее помощью на прошлой неделе»

«Стригу ими ногти с 1993 года»

Встроенной кофеварке более 30 лет. За все это время ей потребовался только один небольшой ремонт

«У меня есть набор кованых шампуров, сделанных местным кузнецом. Чувствую, что ими будут пользоваться даже мои внуки и праправнуки»

«Мой кассетный магнитофон 1977 года. Ни разу не ремонтировался и до сих пор отлично работает»

«Рабочую куртку, выданную моему папе в 1979 году, носит уже третье поколение студентов нашей семьи»

«Швейная машинка 1960-х годов еще ни разу меня не подводила»

«Пользуюсь часами более 20 лет и ни разу не менял батарею»

«Кофемолка, которая передается в нашей семье по наследству и используется почти каждый день»

«Моя бывшая жена ходила в школу с этим рюкзаком. С 2003 года я стал ездить с ним в путешествия. Он уже прокатился со мной по всему миру»

«Только что купил 15-летний велосипед у одной старушки. До дома нужно было добираться 15 км, а велик ехал как новенький. Думаю, что он прослужит еще долго»

«У моего друга дома стоит холодильник 1942 года выпуска. До сих пор работает без перебоев»

«Я купил будильник, когда мне было 11 лет. Сейчас мне 38, но он до сих пор поднимает меня по утрам»

«Я до сих пор использую степлер, купленный в 1994 году»

«Эта вафельница радует нас с 1998 года»

«Наша открывашка банок и бутылок. Выпущена в 1930-х»