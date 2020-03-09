18 фото, на которых все совсем не так, как кажется на первый взгляд

134 4 49 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нас часто обманывает мозг, находя привычные нам вещи в незнакомых ситуациях. Однако не в этот раз. Здесь вы реально увидите батат, который притворяется морским львом, левитирующую мусорку и даже и моль-оборотня. А в бонусе мы для вас припрятали кое-что крутое и гарантирующее приподнятое настроение на весь день.

AdMe.ru обожает все креативное, и вот вам очередная подборка мозговыносящих фотографий, которую, кстати, вы можете пополнить своими шедеврами.

«Мой батат выглядит как морской лев»

Солнечный свет на окнах создает иллюзию пожара

Что, черт возьми, носит папа?

Идеально

У уха моей собаки, похоже, есть свое лицо

Великие пирамиды Флориды

Это облако выглядит как улитка

«Это пламя выглядит как огненный демон, одержимый идеей уничтожения моего кофе»

«Собака моей подруги не сидит в унитазе»

Думаете, это лисенок? Нет, это моль

Левитирующий мусорный бак

Нашествие гигантских голубей

Тень от жалюзи создает эффект градиента

«Пушинка на моей кровати похожа на скалолаза»

Главное, вовремя сфотографировать

«Тебе нормально?» — «Норма-а-ально!»

А вы тоже видите тут кораблик в море?

Креативный и одинокий

Бонус: заходишь в туалет в своем номере, а там...

Поделитесь и вы своими фотографиями на эту тему. А вдруг возьмем в следующую статью?