18 фото, на которых столько драмы, что их вот-вот выдвинут на «Оскар»

Ни для кого не секрет, что американские киноакадемики имеют ярко выраженные предпочтения в области жанров и тем, когда дело доходит до распределения статуэток «Оскар». Сами посудите, чаще всего награду за лучший фильм получают драмы. И раз уж у нас тут такая свистопляска, мы предлагаем включить в борьбу за главную кинопремию мира не только «движущиеся изображения», но и статичные. Потому что на некоторых из них столько драмы, что они могут дать фору многим оскароносным лентам.

Мы в AdMe.ru считаем, что западным киноакадемикам стоит внимательно приглядеться к 18 кадрам, которые нам посчастливилось встретить в сети, когда они будут определять номинантов следующего года.

Если вам вдруг покажется, что вы слишком ленивы, вспомните этого голубя, который считает, что свил отличное гнездо

Горький опыт, он такой

«Много лет назад моя собака пыталась сделать все возможное, чтобы поймать фрисби»

«Как вы можете видеть, у нашей собаки сегодня появился новый лежак»

Здесь было принято одно крайне важное решение

«Последняя попытка успеть высушить свои джинсы»

По всей видимости, у этой урны самый что ни на есть экзистенциальный кризис

Так-так-так, только гляньте, кто тут у нас перекрыл улицу

«Случайно запечатлел то, как отрывается мой бампер, когда мой брат проезжал речку»

«А я, значит, ношу их с самого Рождества и никак не могу понять, почему правое ухо звучит тише левого!»

«Начинаю думать, что у нас завелась мышь»

«Мама сыта по горло выходками моего младшего брата»

«Если ты попадешь на сиденье, я протру его твоей зубной щеткой! С любовью, мама».

«Местная средняя школа заказала статую бульдога, но вместо этого получила мопса»

«Моя жена, которая находится на 39-й неделе беременности, пошла в магазин, чтобы „купить что-нибудь к обеду“. Вот то, с чем она вернулась домой»

«Брат хотел сделать снимок тортов на дне рождения племянницы, но, сам того не зная, запечатлел на фото мой экзистенциальный кризис»

То чувство, когда купил те самые кроссовки, о которых мечтал, но счастливее они тебя не сделали

Наглядная иллюстрация фразы «висеть на волоске»

Коты победили! Слава котам!