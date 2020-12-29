18 фото, на которых столкнулись реальное и невозможное

В XXI веке жизнь летит настолько стремительно, что у людей, бывает, просто нет времени смотреть по сторонам или обращать внимание на мелочи. И очень зря, потому что прямо у нас под носом часто происходят довольно необычные вещи.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что жизнь каждый день преподносит маленькие сюрпризы, и составили подборку фактов, подтверждающих это.

«Шарик из стержня выпал, пока я писала»

«Этот совершенный квадратный камешек я нашел на пляже»

Эти двое были взяты из разных городов с разницей в 3 года. ДНК-тест показал, что они давно потерянные брат и сестра

«Я слепил идеально круглый снежок»

«Нашел эту цепочку из слипшихся мишек в своей пачке Haribo»

Вода замерзла на сильном ветру

«Сделал фото козы с голубыми глазами. Никогда не встречал такого раньше»

«Я нашла 21 четырехлистный клевер и 5 пятилистных»

Размер винограда

«Моя жена — повелительница проводов»

Эти камни сложил кто-то на берегу реки

«Облака в прошлое воскресенье»

«Идеальные квадратные кристаллы соли образовались под моей соляной лампой»

«Морская ракушка в моей морской соли»

Узор на снегу, сделанный листом и ветром

«Вот что сегодня показал мне отец. Ему дал эту штуку парень, с которым они вместе работали на электростанции. Она сделана из цельного куска дерева»

«Ледяной дождь сделал собственное стекло в моей машине»

В старой бутылке, почти полностью зарытой в землю, развилась своя экосистема