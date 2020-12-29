18 фото, на которых столкнулись реальное и невозможное
В XXI веке жизнь летит настолько стремительно, что у людей, бывает, просто нет времени смотреть по сторонам или обращать внимание на мелочи. И очень зря, потому что прямо у нас под носом часто происходят довольно необычные вещи.
Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что жизнь каждый день преподносит маленькие сюрпризы, и составили подборку фактов, подтверждающих это.
«Шарик из стержня выпал, пока я писала»
«Этот совершенный квадратный камешек я нашел на пляже»
Эти двое были взяты из разных городов с разницей в 3 года. ДНК-тест показал, что они давно потерянные брат и сестра
«Я слепил идеально круглый снежок»
«Нашел эту цепочку из слипшихся мишек в своей пачке Haribo»
Вода замерзла на сильном ветру
«Сделал фото козы с голубыми глазами. Никогда не встречал такого раньше»
«Я нашла 21 четырехлистный клевер и 5 пятилистных»
Размер винограда
«Моя жена — повелительница проводов»
Эти камни сложил кто-то на берегу реки
«Облака в прошлое воскресенье»
«Идеальные квадратные кристаллы соли образовались под моей соляной лампой»
«Морская ракушка в моей морской соли»
Узор на снегу, сделанный листом и ветром
«Вот что сегодня показал мне отец. Ему дал эту штуку парень, с которым они вместе работали на электростанции. Она сделана из цельного куска дерева»
«Ледяной дождь сделал собственное стекло в моей машине»
В старой бутылке, почти полностью зарытой в землю, развилась своя экосистема
А вы замечаете необычное вокруг?
Фото на превью CFisntme / reddit