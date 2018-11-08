18 фото, на которых происходит не пойми что. Просто вглядитесь как следует

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Есть такие фотографии, которые хочется подолгу рассматривать. Ведь на первый взгляд там происходит что-то совершенно фантастическое. На самом деле фотографу просто удалось поймать удачный момент или снять обычный предмет под необычным углом. Причем иногда такие взрывающие мозг снимки получаются совершенно случайно.

Мы в AdMe.ru приготовили для вас свежую порцию странных и забавных снимков, которые заставят ваше воображение работать на полную.

Судя по взглядам, парням в костюмах хот-догов совсем не смешно

«Я включил портретный режим на своем iPhone X, и пустая часть стеклянного стакана с чаем исчезла»

«На этом фото кажется, что мой друг — великан, гордо восседающий среди крошечных гор»

Этот парень совершил чудо! Ведь он смог поймать ту самую долю секунды для нужного кадра

Это не кадр из фантастического фильма, а просто сварщик за работой

«Глаза моей кошки закрыты, но в отражении они кажутся открытыми»

Одуванчик глазами букашки

Эта козочка — явно будущая звезда инстаграма

Огромная верблюжья гусеница

Крутая оптическая иллюзия в московском метро

Памятник нефтяникам в Сургуте с этого ракурса выглядит как реклама одного известного бренда

Шок! Нападение гигантского насекомого на бензозаправку

«Кажется, что я держу в руках две отдельные ноги без тела, как в фильме ужасов. На самом деле ребенок прижался к моей груди»

Это не неизвестное науке чудище, это просто пеликан пытается укусить фотографа

«На секунду показалось, что в машине передо мной везут настоящего слона за стеклянными дверцами»

Не котопес, но котокот!

Эффект долгой выдержки сделал вращающуюся монетку изогнутой

«Да, это я снимался для рекламы корма!»

Какую фотографию вы разглядывали дольше всего?