18 фото, на которых происходит не пойми что. Просто вглядитесь как следует
Есть такие фотографии, которые хочется подолгу рассматривать. Ведь на первый взгляд там происходит что-то совершенно фантастическое. На самом деле фотографу просто удалось поймать удачный момент или снять обычный предмет под необычным углом. Причем иногда такие взрывающие мозг снимки получаются совершенно случайно.
Мы в AdMe.ru приготовили для вас свежую порцию странных и забавных снимков, которые заставят ваше воображение работать на полную.
Судя по взглядам, парням в костюмах хот-догов совсем не смешно
«Я включил портретный режим на своем iPhone X, и пустая часть стеклянного стакана с чаем исчезла»
«На этом фото кажется, что мой друг — великан, гордо восседающий среди крошечных гор»
Этот парень совершил чудо! Ведь он смог поймать ту самую долю секунды для нужного кадра
Это не кадр из фантастического фильма, а просто сварщик за работой
«Глаза моей кошки закрыты, но в отражении они кажутся открытыми»
Одуванчик глазами букашки
Эта козочка — явно будущая звезда инстаграма
Огромная верблюжья гусеница
Крутая оптическая иллюзия в московском метро
Памятник нефтяникам в Сургуте с этого ракурса выглядит как реклама одного известного бренда
Шок! Нападение гигантского насекомого на бензозаправку
«Кажется, что я держу в руках две отдельные ноги без тела, как в фильме ужасов. На самом деле ребенок прижался к моей груди»
Это не неизвестное науке чудище, это просто пеликан пытается укусить фотографа
«На секунду показалось, что в машине передо мной везут настоящего слона за стеклянными дверцами»
Не котопес, но котокот!
Эффект долгой выдержки сделал вращающуюся монетку изогнутой
«Да, это я снимался для рекламы корма!»
Какую фотографию вы разглядывали дольше всего?
Фото на превью dragun_slayur / reddit