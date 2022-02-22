18 фото, на которых наглядно видно результат бега времени

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Ничто не показывает скоротечность времени так, как фотографии, особенно если они сделаны в похожих условиях и теми же людьми. Памятные снимки из прошлого в сравнении с качественными фото настоящего позволяют не только проникнуться ностальгией, но и сравнить «тогда» и «сейчас».

Мы в AdMe.ru всегда с восхищением смотрим на такие коллажи, в которых и без слов считывается целая история.

«Мой папа в костюме. И я в этом же костюме через 25 лет»

20 лет разницы

«Мой муж и сын в одном и том же костюмчике, который сшила свекровь. 1985 и 2020 год»

«Нам суждено было получить этот „Титаник“ от Lego (1998 и 2022 год)»

«Мой папа с моим братом где-то в 1993-м. Фото наложено на снимок дома моего детства, который недавно продали в 22 раза дороже, чем он был куплен в 1985 году»

«Я и мой папа, 1989 и 2016 год»

19 лет спустя. Добавилось больше мудрости и сонливости

«Мой отец со своим братом 60 лет назад и мои сыновья сегодня»

«Я вышла замуж за парня, с которым встречалась в старшей школе. Мы обновили свадебные клятвы на 10-летнюю годовщину. Кажется, с возрастом мы только похорошели»

«Мы с братьями и сестрами воссоздали это фото для родителей в качестве подарка на 50-летнюю годовщину их свадьбы. 1985 и 2019 год»

«Я слева, мой сын справа. Между фото 39 лет разницы»

«Я с сестрами 20 лет спустя»

«Я в 1-й день в школе и я же через 20 лет»

2005 и 2021 год

«Мы воссоздали детскую фотографию: День благодарения 20 лет спустя»

1968 и 2018 год

«Улыбка моего сына — 15 лет назад и сейчас»

«Моему дедушке исполняется 96 лет! Между этими фото 93 года»