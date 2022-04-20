18 странных вещей, которые попали к нам прямиком из параллельной вселенной, не иначе

С детства многие из нас зачитывались сказками и историями про волшебников, любили фильмы о других вселенных. Хотя, чтобы встретить что-то странное, необязательно погружаться в вымышленные миры. Ведь и в нашем найдется предостаточно вещей и явлений, которые способны изумить не меньше выдумки писателей.

AdMe.ru пригляделся к миру повнимательнее и обнаружил много ошеломительных вещей, которые нас окружают. Стоит лишь присмотреться.

Знак мокрого пола в форме банановой кожуры

«В моем отеле мыло с пустотами»

Возможно, так делают, чтобы сэкономить деньги для отеля. Подавляющее большинство людей собирается использовать это мыло в течение 1–2 дней, так что это позволяет сделать мыло достаточно большим, чтобы им можно было пользоваться, при этом свести к минимуму отходы. © bth807 / Reddit

Я думаю, что тут дело не в том, что это экономит деньги. Это просто переработанное мыло. Специальная машина, которая изготавливает его, просто имеет такую форму. © riskinhos / Reddit

«Такие огромные луковицы я увидела сегодня»

Такое вот яйцо

Гигантская клубника

«Странный стол. Надеюсь, он не оживет и не начнет ходить по офису»

Не так уж и плохо. Кроме внешнего вида

«Мой геккон сбросил такую крошечную „перчатку“»

Круг, появившийся в вечернем небе

Болт, видно, попал в форму для коврика, прежде чем ее залили

«Эту огромную древнюю мышь я нашел у своих родителей»

«Я разрезал перец, и он улыбался мне»

«Безусловно, самая пугающая вещь, которую я когда-либо покупала. Это винтажная форма головы смеющейся куклы»

«Нашел двойной банан»

«Я предполагаю, что глаза странно выцвели на солнце или что-то в этом роде»

Ручка расплавилась и деформировалась, но она отлично пишет

«Я резал перец и обнаружил, что внутри него растет перец поменьше. Затем, когда я надкусил и его, нашел еще один маленький перец»

Огромный рой земляных пчел прилетел и сделал столько гнезд за ночь