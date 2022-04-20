18 странных вещей, которые попали к нам прямиком из параллельной вселенной, не иначе
С детства многие из нас зачитывались сказками и историями про волшебников, любили фильмы о других вселенных. Хотя, чтобы встретить что-то странное, необязательно погружаться в вымышленные миры. Ведь и в нашем найдется предостаточно вещей и явлений, которые способны изумить не меньше выдумки писателей.
AdMe.ru пригляделся к миру повнимательнее и обнаружил много ошеломительных вещей, которые нас окружают. Стоит лишь присмотреться.
Знак мокрого пола в форме банановой кожуры
«В моем отеле мыло с пустотами»
- Возможно, так делают, чтобы сэкономить деньги для отеля. Подавляющее большинство людей собирается использовать это мыло в течение 1–2 дней, так что это позволяет сделать мыло достаточно большим, чтобы им можно было пользоваться, при этом свести к минимуму отходы. © bth807 / Reddit
- Я думаю, что тут дело не в том, что это экономит деньги. Это просто переработанное мыло. Специальная машина, которая изготавливает его, просто имеет такую форму. © riskinhos / Reddit
«Такие огромные луковицы я увидела сегодня»
Такое вот яйцо
- Эта курица, кажется, делает кегли. © f***baz-bin / Reddit
Гигантская клубника
«Странный стол. Надеюсь, он не оживет и не начнет ходить по офису»
Не так уж и плохо. Кроме внешнего вида
«Мой геккон сбросил такую крошечную „перчатку“»
Круг, появившийся в вечернем небе
Болт, видно, попал в форму для коврика, прежде чем ее залили
«Эту огромную древнюю мышь я нашел у своих родителей»
«Я разрезал перец, и он улыбался мне»
«Безусловно, самая пугающая вещь, которую я когда-либо покупала. Это винтажная форма головы смеющейся куклы»
- Вау, это действительно странно! Супернаходка. © TheShySeal / Reddit
«Нашел двойной банан»
«Я предполагаю, что глаза странно выцвели на солнце или что-то в этом роде»
Ручка расплавилась и деформировалась, но она отлично пишет
«Я резал перец и обнаружил, что внутри него растет перец поменьше. Затем, когда я надкусил и его, нашел еще один маленький перец»
Огромный рой земляных пчел прилетел и сделал столько гнезд за ночь
Какие вещи словно из параллельной реальности вы видели? Возможно, у вас даже есть фото такой странности и вы можете нам его продемонстрировать.
Фото на превью Marnick-S / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 странных вещей, которые попали к нам прямиком из параллельной вселенной, не иначе
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