18 фото, которые во всей красе раскроют, каково иметь ребенка

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Детство — чудесная, беззаботная пора. Так кажется на первый взгляд. Но это еще и бесконечная полоса препятствий как для родителей, так и для детей. Эксперименты с едой, проблемы нестандартного мышления, сломанные гаджеты и испорченные вещи, суровая реальность и первые разочарования — все это неотъемлемая часть жизни малыша и семьи, в которой он растет.

Нам в AdMe.ru нравится наблюдать за детьми, за их непосредственностью и даже проделками, над которыми спустя время они будут смеяться вместе с родителями. Предлагаем и вам благодаря этой подборке окунуться в мир родительства, наполненный счастьем, несмотря на все трудности.

Какие времена, такие и игры

Когда твой папа — отец года

Детский автомобиль не отменяет штраф за неправильную парковку

Кажется, эти двое успели повидать жизнь

Когда в 22:00 сын сказал, что завтра ему нужно принести в школу скворечник

«Вошел в комнату дочери и увидел, что она использует одеяло как подушку, а подушки как одеяло»

«Мой сын отказался пить молоко из чашки»

Никогда не оставляйте гаджеты в поле досягаемости детей. Никогда

«Моя дочь надевает свои туфли неправильно в 50 % случаев из 100»

Когда хотела сбежать с дивана, но по пути заснула

Это лак для ногтей. На лице, новой пижаме и диване тоже

Малыш впервые испытал то, что знакомо каждому из нас

«4-летняя двоюродная сестра моего друга нарезала эти деньги, сказав, что она готовит»

«Сказала ей, чтобы она перестала есть руками»

«Мой племянник попросил доллар, но не сказал, что хочет загадать желание»

Когда вдруг приуныл

Надеемся, они следят за Уильямом

«Уильям: „Я мечтаю уничтожить мир“».

Когда ваш ребенок привязывается к тыкве, которую вы собирались готовить на ужин

А какие курьезные истории из жизни своих детей вы вспомнили, просматривая эти фото? А может, поделитесь забавным случаем из собственного детства?