18 фото, которые позволят вам подсмотреть, как красятся самые обычные девушки
У каждой девушки свои взаимоотношения с косметикой. Одни чуть что — бегут к профессиональному визажисту. А другие смело экспериментируют: пробуют новые цвета макияжа и осваивают всевозможные техники нанесения помады, туши и румян. И знаете, нам кажется, что результат того стоит.
Женской половине редакции AdMe.ru тоже оказалась близка тема красоты. А из бонуса к этой статье станет ясно, что никто из нас не обязан ограничиваться цветовой палитрой, которую предлагают производители косметики.
«Выхожу замуж через час. Сделала себе макияж»
Всего 10 минут, а какой результат!
«Я пообещала маникюрше, что смогу нанести макияж в тон своих ногтей»
Вот он — настоящий макияж без макияжа
«Красные губы создают у меня ощущение праздника»
«Вот так выглядит мое „до и после“»
«Меня вдохновило на макияж это растение»
«С макияжем я чувствую себя увереннее»
«Зимой я выбираю нежные розовые оттенки»
«Яркая помада и выразительные стрелки специально под мою новую прическу»
Два образа в винтажном стиле
«Я использовала исключительно аптечную косметику»
«Впервые накрасила глаза желтыми тенями. Вы бы пошли на такое? Я пока чувствую себя не очень комфортно»
Когда в магазине рукоделия есть скидка на стразы Сваровски
Почти настоящая Белоснежка
«Я сделала макияж своей подружке»
«Мой румянец и искусственные веснушки»
«Я впервые использовала белую основу для нанесения более яркого цвета. Это было смешно, но сработало»
Бонус: «Смешала содержимое четырех тюбиков, которые ненавижу. Получила помаду, от которой я без ума»
А вы любите экспериментировать с макияжем? Или совсем не пользуетесь косметикой и предпочитаете естественную красоту?
Фото на превью joannadoesmakeup / reddit