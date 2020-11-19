18 фото, которые позволят вам подсмотреть, как красятся самые обычные девушки

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У каждой девушки свои взаимоотношения с косметикой. Одни чуть что — бегут к профессиональному визажисту. А другие смело экспериментируют: пробуют новые цвета макияжа и осваивают всевозможные техники нанесения помады, туши и румян. И знаете, нам кажется, что результат того стоит.

Женской половине редакции AdMe.ru тоже оказалась близка тема красоты. А из бонуса к этой статье станет ясно, что никто из нас не обязан ограничиваться цветовой палитрой, которую предлагают производители косметики.

«Выхожу замуж через час. Сделала себе макияж»

Всего 10 минут, а какой результат!

«Я пообещала маникюрше, что смогу нанести макияж в тон своих ногтей»

Вот он — настоящий макияж без макияжа

«Красные губы создают у меня ощущение праздника»

«Вот так выглядит мое „до и после“»

«Меня вдохновило на макияж это растение»

«С макияжем я чувствую себя увереннее»

«Зимой я выбираю нежные розовые оттенки»

«Яркая помада и выразительные стрелки специально под мою новую прическу»

Два образа в винтажном стиле

«Я использовала исключительно аптечную косметику»

«Впервые накрасила глаза желтыми тенями. Вы бы пошли на такое? Я пока чувствую себя не очень комфортно»

Когда в магазине рукоделия есть скидка на стразы Сваровски

Почти настоящая Белоснежка

«Я сделала макияж своей подружке»

«Мой румянец и искусственные веснушки»

«Я впервые использовала белую основу для нанесения более яркого цвета. Это было смешно, но сработало»

Бонус: «Смешала содержимое четырех тюбиков, которые ненавижу. Получила помаду, от которой я без ума»