18 фото, которые показывают, что будет с продуктами, если забыть о них на некоторое время

В 1999 году мужчина по имени Дэвид Уиппл купил гамбургер и забыл его в кармане своего пальто на 2 года. К удивлению Дэвида, он практически не изменился ни к тому моменту, когда парень его обнаружил, ни через 20 лет. Продукты на наших кухнях портятся куда быстрее. Но наблюдать за тем, как они меняются с течением времени, очень увлекательно.

Благодаря забывчивости пользователей интернета мы в AdMe.ru теперь знаем, что произойдет с блинами, если оставить их в духовке на 5 дней, и как за 3 месяца меняются апельсины, забытые в ящике стола.

1. Один парень решил сварить кукурузу: набрал в кастрюлю воды и отвлекся на телефонный звонок. Потом сел поиграть в игры и забыл о ней. Вспомнил только через 3 дня

2. Вот что происходит, когда вы храните половину капусты в холодильнике слишком долго

3. Это яблоко оставили на столе в марте 2020 года, а нашли в феврале 2022-го

4. А так изменилось яблоко, пролежавшее в сумке 3 месяца

5. «Обнаружил это на индейке, которая была приготовлена несколько недель назад. Думаю, она пытается отрастить свои перья»

6. «Мой друг забыл об этой миске с картофелем»

7. Это спагетти, забытые в холодильнике и пролежавшие там 9 недель

8. Персики превращаются в пушистые комочки

9. Разрезанная пекинская капуста, оставленная в пакете на 2 дня

«Я разрезала капусту и оставила в пакете на 2 дня, чтобы покормить своих улиток отросшими листьями».

10. «Это был маринованный огурец, о котором мы забыли. Он легкий, как перышко»

«По размеру похож на спелое манго, так как огурец слишком долго оставался на лозе, пока его не сорвали. А красный цвет появился после высыхания».

11. «Засунул апельсин в ящик рабочего стола, чтобы потом перекусить, и забыл о нем на 3 месяца»

12. «У меня такое было: тыква пролежала полгода в доме, потом я ее разрезала, а там семена проросли»

13. Заплесневелый ананас под макрообъективом

14. «Я на ночь оставил кусочек помидора, и в нем начали прорастать семена»

15. Так пророс картофель, пролежавший в сетке 3 месяца

16. «Я на 2 месяца забыл в шкафу бутылку лимонада, и в ней образовалась плесень в виде узоров»

17. «Это лук-порей, о котором я забыл. Никогда не видел, как он цветет»

18. «Я положила блины в духовку, а потом совершенно забыла о них. Вот как они стали выглядеть через 5 дней»