18 фото, которые нужно смотреть предельно осторожно. Они задевают за живое

Пытаться сдержать свои эмоции — дело неблагодарное. Все равно они вырвутся рано или поздно. Радует лишь то, что после этого всегда наступает облегчение. И неважно, смеялись вы над глупым, но ужасно умилительным видом чьего-то питомца или плакали, прочитав послание человека своему любимому пушистику, недавно ушедшему на радугу. После вы обязательно почувствуете себя чуточку лучше.

Мы в AdMe.ru изо всех сил старались не разрыдаться, когда работали над этой статьей. Но последнее фото не оставило нам шансов.

«Я женился на женщине своей мечты»

«Мой дедушка так гордится своими кактусами. А я очень сильно горжусь им»

«Я завел собаку, когда у меня была сильная депрессия, и научил ее вытаскивать меня из постели каждое утро»

«Болезнь давно отступила, но пес все так же будит меня. Сегодня он втиснулся между моей головой и подушкой, потому что я немного проспал».

«Сегодня Стича забыли в нашем пабе. Он выпил молока с печеньем и устроился на ночь. Надеемся, завтра мы отыщем его маленького друга»

«Собака постоянно норовила занять мое кресло, и я купила ей точно такое же. Как видите, она очень довольна»

«Надпись на стекле машины гласит: „Еду на последний сеанс химиотерапии“»

«Моя собака ненавидит купаться и очень волнуется за меня, когда видит, что я иду принимать ванну»

«Ей кажется, что мне будет легче пережить эту неприятную процедуру, если она бросит в воду свою игрушку».

«Моя девушка спала, когда нам доставили кое-что важное»

«Фотосессия „В ожидании чуда“ для беременной собаки, которую я приютила»

Что ж, это глупо. Я определенно не пялился на эти фотографии, трепеща от восторга, и не захотел себе беременную бездомную собаку. Пфф... Глупости какие. Окей, гугл, беременные бездомные собаки поблизости. © iwantbutter / Reddit

© iwantbutter / Reddit Я действительно сделала эти фото, чтобы побудить как можно больше людей помогать таким животным. © caitiesfosterfam/ Reddit

«Дедушка почти не умеет читать, потому что ему пришлось бросить школу в раннем возрасте, чтобы прокормить себя и свою мать»

«Он увидел, что у меня закончилось мое „особенное“ молоко (без лактозы), и позвал меня, чтобы я помогла ему разобрать слова на коробках и отыскать именно то, что нужно. А потом мы с ним продолжили хрустеть тостами с корицей».

«Моя мама узнала, что кроссовки, которые я ношу на работу, прохудились. Сегодня по почте я получила это»

«Моя девушка прислала это фото, после того как я вышел из дома»

«Папа спросил, может ли он постричь меня, чтобы попрактиковаться, перед тем как впервые попробует привести в порядок волосы моей мамы»

«У нее иммунодефицит, и сейчас она не может попасть к парикмахеру. Сфотографировал, как этот без малого 60-летний мужчина осваивает новый навык ради нее».

«4 года он не давал к себе прикоснуться. Но теперь все же решил, что я не так уж и плох»

«Папа знал, что мне сегодня целый день нужно будет провести на разных встречах. Он встал с утра пораньше, испек блинчики и сделал кофе»

«Он совершенно не умеет готовить, и, честно говоря, эти блинчики были ужасны на вкус. Но это был очень приятный сюрприз, и я безумно его люблю».

«У меня случилось 3 выкидыша, но в августе этого года я родила здорового мальчика. Он мое чудо»

«Я из бедной страны, где даже обычные продукты стоят очень дорого. Все, что есть на этом фото, я смог купить благодаря 2 пользователям интернета»

«Они отправили мне деньги и очень этим помогли. Я очень благодарен, спасибо вам, добрые люди».

«Волны были очень высокими, и только благодаря этому мне удалось дотянуться до бутылки»

«Внутри был собачий свисток, шалфей для аромата и разные маленькие сокровища. Мы никогда не встречали этого пса, но прослезились, когда все это увидели. История Рокки не закончена. Бутылка будет запечатана со всеми сокровищами внутри, к которым мы добавим несколько новых, а потом вновь отправится в море. Надеюсь, она доберется до океана. Покойся с миром, Рокки, твое путешествие только начинается». Текст письма: «В память о лучшем друге Рокки (25.02.2004 — 09.10.2020). Увидимся, Рокк. С любовью, папа. Ужасно по тебе скучаю».