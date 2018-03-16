18 фото, которые могли бы победить в конкурсе «Случилось однажды. Вряд ли произойдет вновь»

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Когда идешь по улице и вдруг встречаешь оранжевого слона, неплохо бы иметь под рукой фотоаппарат. Иногда нам удается запечатлеть такие вещи, которые вряд ли когда-нибудь повторятся вновь.

AdMe.ru нашел 18 фотографий, которые подтверждают, что эта жизнь для каждого из нас приберегла уникальное событие.

18. Альпинисты позируют на отвесном склоне горы

17. Идеальный врачебный почерк. Оказывается, он существует

16. Гэри Олдмен играет со своими наградами

15. «Мой пес нашел соску, которую потерял, когда был еще щенком»

14. Галь Гадот решила примерить маску Бэтмена

13. Котооблако «перепрыгивает» через дом

12. «Линия экватора. Мы с моей девушкой фактически находимся в разных полушариях, и я делаю ей предложение»

11. Когда закончились галактические кредиты, а повстанцев надо кормить

10. Попутчик, которого не ожидаешь встретить в метро

9. Когда думал, что проедешь

8. Лемур впервые попробовал пирожное

7. Редкое атмосферное явление под названием «fallstreak hole». Дословно это можно перевести как «зона пробития облаков»

6. Когда наводнение превращает дом в аквариум

5. Счастливый турист с обломком метеорита, за которым он охотился несколько недель

4. Ромео и Джульетта

3. Женщина решила заштопать сиденье в автобусе

2. Идешь по улице, и тут вдруг

1. Мужчина случайно попал на фото своей будущей жены, когда они еще не были знакомы

А что из необычного удалось сфотографировать вам? Или, наоборот, не удалось, но оно запомнилось вам на всю жизнь? Расскажите в комментариях, интересно ведь!