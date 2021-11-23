18 фото, которые кажутся заурядными, если не знать их предысторию
Почти за любым фото стоит уникальная история, будь то достижения, эпический провал, радостное событие или просто что-то нестандартное. И когда смотришь на подобные фото от других, можно невольно поразиться тому, насколько иногда чья-то жизнь напоминает увлекательную книгу, чей сюжет совершенно неповторим.
Мы в AdMe.ru знаем, что иногда стоит приостановить калейдоскоп дней и просмотреть свои памятные снимки, чтобы снова пережить важное для себя событие или хотя бы просто улыбнуться. Именно так и поступили герои нашей подборки.
«У меня в раковину протекло чистящее средство. Я и забыл, а позже наткнулся на это. И мне как-то не по себе»
«Вчера впервые после операции на мозге смог встать и поесть»
«Мои родители празднуют 69-ю годовщину свадьбы!»
«Нашей соседке Бетти недавно исполнилось 100 лет. Мы подарили ей воздушные шары»
«Фото самолета после авиакатастрофы, в которой я выжил»
«Медаль моей бабушки, полученная в 80-х годах за надой миллиона литров коровьего молока»
«Год назад я опубликовал свой дебютный роман»
«Вчера моя кошка вернулась после своего исчезновения 5 недель назад»
«В детстве у моего отца был ручной ворон»
«Моя мама была удивлена тем, что внезапно шведская радиостанция в прямом эфире транслировала ее виниловый альбом 40-летней давности!»
«Я заняла 1-е место за вышивку крестиком на ярмарке в эти выходные!»
«Наконец-то я смог осуществить свою детскую мечту: чтобы дома всегда было много вкусняшек»
«Я пошла гулять и в итоге вернулась домой с бездомным щенком»
«Наша семья почти 2 года жила в трейлере, кишащем мышами. Мы долго и сильно экономили и построили маленький домик. Теперь мое утро начинается так»
«Как думаете, сколько лет неудач меня ждет за то, что я разбил это зеркало босса? Это случилось на Хеллоуин...»
«Любимая девушка сделала мне предложение в мой день рождения. Это было самое приятное, что кто-либо когда-либо делал для меня»
«Это случилось в комнате моей мамы в 3 часа ночи»
«Посеял пшеницу вместе с соседкой. Она свою обработала от сорняков, а я поленился. Вот как выглядело мое поле в начале лета»
А у каких фото в вашем семейном архиве самая необычная предыстория?
Фото на превью greenjm7 / Reddit
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