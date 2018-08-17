18 фото, которые хочется показать другу со словами: «Ты тоже это видишь?»

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Как думаете, что могло заставить человека припарковать велотренажер, повесить замок на пончик или пронзить мечом лобовое стекло чужого авто? В мире происходит много непонятных вещей, настолько смешных и забавных, что хочется посмотреть дважды.

AdMe.ru предлагает немного отвлечься от рутины и погрузиться в мир абсурдных решений и странных стечений обстоятельств.

У кого-то не очень хорошо с техникой безопасности

Все логично: велотренажер на велопарковке

Когда твой пес решил забрать все внимание себе

Если тебе предстоит важное собеседование и входить с едой нельзя

Может быть, это способ бросить курить или справиться со стрессом

По одному этому фото можно написать детектив

Если микрофон сломался, а работать надо — выручит радионяня

Когда в очередной раз заняли твое парковочное место

Может быть, он ждет Мэри Джейн

«Вмятина на моем авто выглядит как поцелуй»

Если в службе безопасности работают творческие люди

«Участок находится под постоянным видеонаблюдением».

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Впечатляет, но зачем столько?

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Какое из этих фото вызывает у вас наибольшее недоумение?