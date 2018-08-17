18 фото, которые хочется показать другу со словами: «Ты тоже это видишь?»
Как думаете, что могло заставить человека припарковать велотренажер, повесить замок на пончик или пронзить мечом лобовое стекло чужого авто? В мире происходит много непонятных вещей, настолько смешных и забавных, что хочется посмотреть дважды.
AdMe.ru предлагает немного отвлечься от рутины и погрузиться в мир абсурдных решений и странных стечений обстоятельств.
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Какое из этих фото вызывает у вас наибольшее недоумение?
Фото на превью TheFuschiaIsNow / reddit