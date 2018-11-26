18 фото, которые доказывают, что в аэропорту может случиться все что угодно
В 1987 году American Airlines исключили всего 1 оливку из салата для летящих 1-м классом и на этом сэкономили более $ 40 тыс. Так что даже авиапутешествие может стать гораздо интереснее, если внимательно смотреть по сторонам и быть готовым к экспериментам.
AdMe.ru собрал для вас забавные фотографии происходящего в аэропортах по всему миру.
1. Да, роботам тоже нужно чистить обувь
2. Сон в аэропорту как искусство
3. «Похоже, я забронировал рейс с героями мультфильмов»
4. «Я смотрел „Мстителей“ на ноутбуке, а вот кто смотрел их за моей спиной»
5. «Моя дочь Ребекка впервые летела на самолете. Так я встретил ее в аэропорту»
6. «Эти два малыша, незнакомых друг с другом, решили обняться»
7. «Я просто был в туалете в аэропорту, когда...»
8. Наши родители тоже залипают в телефонах
9. «Забыл зарядку дома, но придумал новый способ зарядить телефон»
10. «Коляску можно использовать и для багажа»
11. «Я регистрировал людей на рейс, когда 8-летний ребенок зловеще сказал мне: „Я оставил своего агента следить за тобой“. Я не понимал, о чем он, пока другой пассажир не показал мне»
12. Вот почему в аэропортах лучше не спать
13. «Этот папа возил так свою дочь туда-сюда, и она радостно хихикала все время»
14. Вот что можно сделать, если вам не хватает длины шнура
15. Только что приземлились. И пока нам не нравится эта страна
16. Кажется, это слишком долго, чтобы ждать багаж?
17. Когда твоя девушка собрала чемоданы в путешествие на выходные
18. «Когда мы спросили его, зачем он это сделал, мужчина ответил: „Потому что могу“»
Есть ли в вашей коллекции подобные забавные фотографии из путешествий? Делитесь в комментариях!
Фото на превью unknown / imgur