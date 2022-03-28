18 фото, которые быстро и наглядно покажут «Что будет, если...»
В мире, оказывается, происходит столько чудес, что не нужны ни научно-популярные сериалы, ни фантастические книги, чтобы заставить разинуть рот от удивления. Иногда даже те вещи, которые постоянно рядом с нами — телефоны, посуда, еда, — могут знатно впечатлить, когда видишь наглядный ответ на вопрос: «А что же будет, если...»
Мы в AdMe.ru знаем, что все привычное вокруг сразу становится уникальным, стоит лишь присмотреться.
«Случайно положил телефон на разлитый ацетон. И вот чем это обернулось»
Вот так будет выглядеть брокколи, если ее не собирать
«Моя венерина мухоловка расцвела»
«Когда я сфотографировал полнолуние в ночном режиме, но не смог держать камеру неподвижно»
«Вот что находится внутри „дышащего“ детского матраса, который я купила ребенку, чтобы не переживать, что он задохнется в сне, когда в него уткнется»
«Надолго оставил соленую воду в старой кружке, и вот что случилось»
«Линзы моих очков по-разному отбрасывают тень, потому что у меня близорукость только на один глаз и линзы разные»
Вот как выглядят корни дерева вблизи
Так выглядит флешка, если ее разобрать
Так выглядит замок в банковском хранилище
Вот что будет, если надолго забыть про пакет молока
Так выглядит маракуйя, если ее почистить
«Споткнулась и упала на бетон. Я так сильно ударилась рукой о землю, что даже смяла обручальное кольцо»
«Мы очень надолго забыли о картошке в шкафу»
«Машина месяц стояла на работе...»
Вокруг этого маленького деревца росла виноградная лоза, и дерево срослось с ней. Теперь кажется, будто змея обвилась вокруг дерева
Сегодня небо в испанской Мурсии стало оранжевым из-за потоков пыли из Сахары
Вот как выглядит задняя часть гнезда, которое осы сделали на окне
А какие свои маленькие открытия в быту совершали лично вы?
Фото на превью hugz4satan / Reddit, VeryNiceSmileDental / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 фото, которые быстро и наглядно покажут «Что будет, если...»
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