18 фото, которые быстро и наглядно покажут «Что будет, если...»

В мире, оказывается, происходит столько чудес, что не нужны ни научно-популярные сериалы, ни фантастические книги, чтобы заставить разинуть рот от удивления. Иногда даже те вещи, которые постоянно рядом с нами — телефоны, посуда, еда, — могут знатно впечатлить, когда видишь наглядный ответ на вопрос: «А что же будет, если...»

Мы в AdMe.ru знаем, что все привычное вокруг сразу становится уникальным, стоит лишь присмотреться.

«Случайно положил телефон на разлитый ацетон. И вот чем это обернулось»

Вот так будет выглядеть брокколи, если ее не собирать

«Моя венерина мухоловка расцвела»

«Когда я сфотографировал полнолуние в ночном режиме, но не смог держать камеру неподвижно»

«Вот что находится внутри „дышащего“ детского матраса, который я купила ребенку, чтобы не переживать, что он задохнется в сне, когда в него уткнется»

«Надолго оставил соленую воду в старой кружке, и вот что случилось»

«Линзы моих очков по-разному отбрасывают тень, потому что у меня близорукость только на один глаз и линзы разные»

Вот как выглядят корни дерева вблизи

Так выглядит флешка, если ее разобрать

Так выглядит замок в банковском хранилище

Вот что будет, если надолго забыть про пакет молока

Так выглядит маракуйя, если ее почистить

«Споткнулась и упала на бетон. Я так сильно ударилась рукой о землю, что даже смяла обручальное кольцо»

«Мы очень надолго забыли о картошке в шкафу»

«Машина месяц стояла на работе...»

Вокруг этого маленького деревца росла виноградная лоза, и дерево срослось с ней. Теперь кажется, будто змея обвилась вокруг дерева

Сегодня небо в испанской Мурсии стало оранжевым из-за потоков пыли из Сахары

Вот как выглядит задняя часть гнезда, которое осы сделали на окне