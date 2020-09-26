18 фото, которые были бы унылой обыденностью, если бы не хлесткие подписи к ним

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Бывает, смотришь на фото, и оно не вызывает никакого эмоционального отклика. Например, статуя Ашшурбанипала: скульптура и скульптура. Но тут какой-то хитрец решает подобрать к такому снимку подпись. И — бум! — теперь это не просто произведение искусства, а жизненный мем во плоти.

Мы в AdMe.ru наткнулись именно на таких удальцов, чьи комментарии к обычным фото вызвали у нас целый ряд юморных ассоциаций, которые уже не получается развидеть обратно.

«Похоже, этот фонарь обиделся и сделал „Ой, все!“»

«Юпитер, накаченный кофеином, лишенный сна и изо всех сил старающийся заботиться о 79 лунах»

«Когда поцелуи не сработали»

«Встроенный голосовой навигатор»

«Папаша, огоньку не найдется?»

«Неужели мухи такие калорийные?»

«Зима близко»

«Марти и Док ускоряются, пытаясь убраться подальше от 2020 года»

«Ведется видеонаблюдение»

«Сосед с перфоратором вышел на новый уровень»

«В Японии, оказывается, собаки очень опасны»

«Взрывоопасная собака».

«Ты зашла не в тот район»

«Мой город настолько суров, что даже у нашего лука есть криминальное прошлое»

«Ростбиф с криминализированым луком».

«Сегодня мы будем пировать с нашим картофельным урожаем»

«Представляю вам мой вид искусства»

«Сумка, которую нельзя называть»

«Когда таксист пропустил поворот, а ты пытаешься понять, похищен ты или нет»

«Когда забираешь пиццу и не хочешь, чтобы кот выбежал за дверь»