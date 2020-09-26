18 фото, которые были бы унылой обыденностью, если бы не хлесткие подписи к ним
Бывает, смотришь на фото, и оно не вызывает никакого эмоционального отклика. Например, статуя Ашшурбанипала: скульптура и скульптура. Но тут какой-то хитрец решает подобрать к такому снимку подпись. И — бум! — теперь это не просто произведение искусства, а жизненный мем во плоти.
Мы в AdMe.ru наткнулись именно на таких удальцов, чьи комментарии к обычным фото вызвали у нас целый ряд юморных ассоциаций, которые уже не получается развидеть обратно.
«Похоже, этот фонарь обиделся и сделал „Ой, все!“»
«Юпитер, накаченный кофеином, лишенный сна и изо всех сил старающийся заботиться о 79 лунах»
«Когда поцелуи не сработали»
«Встроенный голосовой навигатор»
«Папаша, огоньку не найдется?»
«Неужели мухи такие калорийные?»
«Зима близко»
«Марти и Док ускоряются, пытаясь убраться подальше от 2020 года»
«Ведется видеонаблюдение»
«Сосед с перфоратором вышел на новый уровень»
«В Японии, оказывается, собаки очень опасны»
«Взрывоопасная собака».
«Ты зашла не в тот район»
«Мой город настолько суров, что даже у нашего лука есть криминальное прошлое»
«Ростбиф с криминализированым луком».
«Сегодня мы будем пировать с нашим картофельным урожаем»
«Представляю вам мой вид искусства»
«Сумка, которую нельзя называть»
«Когда таксист пропустил поворот, а ты пытаешься понять, похищен ты или нет»
«Когда забираешь пиццу и не хочешь, чтобы кот выбежал за дверь»
Возможно, у вас есть более смешные варианты комментариев к этим фото. Нам будет интересно их почитать.
Фото на превью Almonroth / wikimedia, APXuK / pikabu