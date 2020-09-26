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18 фото, которые были бы унылой обыденностью, если бы не хлесткие подписи к ним

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Бывает, смотришь на фото, и оно не вызывает никакого эмоционального отклика. Например, статуя Ашшурбанипала: скульптура и скульптура. Но тут какой-то хитрец решает подобрать к такому снимку подпись. И — бум! — теперь это не просто произведение искусства, а жизненный мем во плоти.

Мы в AdMe.ru наткнулись именно на таких удальцов, чьи комментарии к обычным фото вызвали у нас целый ряд юморных ассоциаций, которые уже не получается развидеть обратно.

«Похоже, этот фонарь обиделся и сделал „Ой, все!“»

© poznikidze / pikabu

«Юпитер, накаченный кофеином, лишенный сна и изо всех сил старающийся заботиться о 79 лунах»

© NASA, © bluemozzarella / reddit

«Когда поцелуи не сработали»

«Встроенный голосовой навигатор»

© Lifewithmalamutes / imgur, © kuchka70 / pikabu

«Папаша, огоньку не найдется?»

© Kyudzo2019 / pikabu

«Неужели мухи такие калорийные?»

© DrFartMaster / reddit, © Ruti / pikabu

«Зима близко»

© homerchick / pikabu

«Марти и Док ускоряются, пытаясь убраться подальше от 2020 года»

© sealox / reddit

«Ведется видеонаблюдение»

© arthik / pikabu

«Сосед с перфоратором вышел на новый уровень»

© Prostoilogin / pikabu

«В Японии, оказывается, собаки очень опасны»

© plutonium-239 / reddit

«Взрывоопасная собака».

«Ты зашла не в тот район»

© likeadog / reddit

«Мой город настолько суров, что даже у нашего лука есть криминальное прошлое»

© robburb29 / reddit

«Ростбиф с криминализированым луком».

«Сегодня мы будем пировать с нашим картофельным урожаем»

© dcux / reddit

«Представляю вам мой вид искусства»

© Michelangelo / wikimedia, © KarleeAnn124 / reddit

«Сумка, которую нельзя называть»

© OggySeyy / pikabu

«Когда таксист пропустил поворот, а ты пытаешься понять, похищен ты или нет»

«Когда забираешь пиццу и не хочешь, чтобы кот выбежал за дверь»

© Almonroth / wikimedia, © APXuK / pikabu

Возможно, у вас есть более смешные варианты комментариев к этим фото. Нам будет интересно их почитать.

Фото на превью Almonroth / wikimedia, APXuK / pikabu
33695
4k