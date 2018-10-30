18 фото, каждое из которых — самый короткий тест на то, есть ли у вас сердце

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Нет ничего более трогательного, чем любовь и искренность. Они могут проявляться по-разному: в нежном и трепетном отношении к самым близким, в добрых поступках и словах, в исполнении чьей-то мечты или в заботе о ком-то, в желании идти друг с другом через всю жизнь, крепко взявшись за руки.

Именно такие истории стоят за каждым фото из подборки, составленной AdMe.ru специально для вас. Мы хотим, чтобы вы тоже согрелись душевным теплом, которое они излучают.

«Отец 4 года просил собаку, и вот наконец-то моя мама позволила ему завести щенка»

После защиты диплома инженера сын рикши везет своих родителей домой

«Каждый месяц мы с мужем выбираем выходной, чтобы раздать 100 гамбургеров за 100 минут тем, кто в этом нуждается»

«Я должна была выйти замуж за свою вторую половинку еще 30 лет назад! После неудачных браков мы все же обрели друг друга»

Так папа решил поддержать дочь на концерте

«Все думали, я сумасшедший, когда первым питомцем я выбрал 10-летнюю собаку. 6 лет спустя она все еще гоняет мяч, любит приключения и играть с приятелями»

«Простые вещи. Моя 24-летняя дочь приехала в гости из-за границы. Я нашла эту записку в своем блокноте через 2 дня после ее отъезда»

«Мама, надеюсь, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Шэнни».

«Мой папа не признает этого, но я думаю, что ему нравятся котята моей сестры»

«Мои родители остались у меня в гостях на неделю. Они пытались не уснуть до 11 вечера, чтобы встретить меня дома после долгой смены»

«Я всегда возвращаюсь домой после работы в 17:30. Муж отправил фото нашей собаки, после того как я не пришла в 18:00. Я в отъезде, еще 4 дня страданий...»

«Родители должны были отменить свою свадьбу из-за диагноза отца. Его шанс выжить составлял 3 %, и он не должен был иметь детей. Спустя 39 лет папа ведет меня под венец»

Так (слева) Такер выглядел и чувствовал себя в приюте. А так (справа) — когда обрел свой дом

Даже самый красивый и дорогой торт не смог бы вызвать такую волну теплых эмоций, как сделанный папой

Когда твои друзья знают, насколько сильно ты нуждаешься в собаке

Послание, к которому нельзя было остаться равнодушным

«Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, бросить за меня эту розу в озеро? Прах моего покойного мужа развеян над озером, а я больше не могу подобраться к берегу на своем инвалидном кресле, к тому же ворота заперты. Мне нужно возвращаться на север вечером. Спасибо».

«Обычно я не фотографирую других людей, но эти двое приходят сюда и играют в шахматы каждое воскресенье, и это согревает мое сердце»

Вода затопила укромное место, где были щенки, но мама отчаянно боролась за каждого из них и спасла

Эта вьетнамская пара жената уже 70 лет

Какое фото с историей затронуло струны вашей души сильнее всего?