18 фото и СМС, после просмотра которых родители школьников уйдут кричать в подушку

Как бы парадоксально это ни звучало, но школа — это большое испытание не только для детей, но и для их родителей. Да что таить, зачастую мамы и папы нервишек тратят куда больше, чем простые школьники. Взять только необходимость состоять в родительских чатах или, что еще труднее, помогать с нескончаемой домашкой.

Мы в AdMe.ru считаем, что именно родителям нужно выдавать грамоты об окончании учебного года. И ниже будет 18 причин, объясняющих, почему мы так думаем. А в бонус мы добавили истории, которые сродни открытию ящика Пандоры.

«Угадайте, кто 2 часа делал костюм Гарри Поттера 7-летнему сыну для школьной вечеринки. До этого еще искала палочку и очки, а из платка галстук мастерила»

«Сын попросил разрешения самостоятельно приготовить себе хот-дог для перекуса после школы. Вот что я увидела, когда зашла на кухню»

«Крестница делала домашнее задание»

«Думаю, мне не стоит беспокоиться о поступлении сына в колледж»

«Имя: Лейн. Телефон: должен быть в кармане».

«Очень похоже на домашку для родителей»

«Вот что задают на дом моему сыну в начальной школе Канады. Нужно было сделать диораму, на которой есть флора и фауна с какой-нибудь экосистемой. На задание давали пару недель. А выше работы учеников класса, где учится мой сын».

Фото из разряда «Пап, помоги с домашкой». Обычная московская школа, без уклонов

«Такой вот принт выбрал мой сын на свою школьную рубашку»

«Твердый». «Жидкий». «Газ».

«Сегодня ребенок убеждал меня, что это отличный карандаш для того, чтобы пользоваться им в школе»

Ожили школьные чатики

7-летняя девочка слишком прямо восприняла простое задание

«Закрасьте одним цветом часы и соответствующее им время».

Затянувшийся школьный проект

«Разбирал сегодня вещи сестры и обнаружил маленький сухарик в банке. Спросил у нее. Говорит, классе в 5-м был проект по биологии, нужно было вырастить плесень. Сестра в этом году закончила 11-й класс и уже почти месяц, как уехала учиться в универ. Ну а плесень до сих пор не выросла».

«Такой вот цветовой круг мой ребенок сделал сегодня для школьного задания»

«Дочь моей подруги передала мальчику из школы записку с вопросом, нравится ли она ему. А вот каким был ответ»

«Я не знаю. Я не знаю даже себя до сих пор. Плюс у меня проблемы дома, поэтому я не могу ответить тебе.

P. S. Ты не знаешь себя, пока тебе нет 18 лет».

«Мой 8-летний сын каждый день берет в школу эти сладкие перцы. Но на людях делает вид, что они очень острые. Это все для того, чтобы его считали „плохим парнем“»

«Супруга скинула скрин родительского чата. Мне реально жаль учителей»

«Сыну дали простое школьное задание, нужно было „спрятать“ индейку на этом рисунке. Вот как это сделал он»

«Вот что сегодня было на запястье моей двоюродной сестры, когда она пришла из школы»

«У меня есть домашнее задание».

Фото тетради из реальной школы. Кажется, алфавит уже заканчивается

Бонус

Дочь перешла во 2-й класс. С тех пор я уже третью четверть ощущаю себя попугаем. Каждый день одно и то же: «Делай домашку. Ты что, еще не сделала?» Только так она приступает. А тут в разговоре с подругой узнаю, что ее второклассница сама и без напоминания все делает. Мама ее не трогает, только оценки смотрит. Решила я так же попробовать. И что я могу сказать: день подходит к концу, а рюкзак как стоял с пятницы, так и стоит, интереса у дочери не вызывает. © UtiWays / Pikabu

На выходных выезжали с классом дочери за город. Это был выпускной. Выпускной из 2-го, слов хороших не найдется, класса! До этого был из 1-го класса, а до него — целых 2 выпускных в садике. Написал вчера по этому поводу в родительском чате: «Давайте еще после каждой четверти будем их делать». А там решили, что это классная идея, фотографа теперь ищут. © 2.718 / Pikabu

А вы помните свои школьные годы? Что, по вашему мнению, труднее: учиться в школе или быть родителем школьника?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.