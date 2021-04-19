18 фото, глядя на которые так и хочешь спросить: «Да что тут вообще происходит?»

Наш мозг — тот еще тролль. Он любит подкидывать сюрпризы в виде оптических иллюзий или может в упор не «видеть» предмета, находящегося прямо у нас перед глазами, особенно когда тот необходимо найти прямо вот сейчас.

Мы в AdMe.ru долго вглядывались в эти фото, чтобы понять, что же на самом деле изображено на них и в чем тут вообще дело. Предлагаем и вам побаловать ваш мозг оптическими загадками.

«Вначале я был уверен, что это просто шторы из IKEA»

На самом деле это тени чаек на тенте.

Сердцевина помидора выглядит так, будто это клубника

«Мой камень для запекания пиццы очень похож на луну»

Слиток серебра кажется прозрачным

«Это мои рисунки»

«Во время дайвинга я едва смог заметить камбалу»

«Это фото без фильтров. Каким-то образом мой друг выглядит как поднимающееся солнышко из „Телепузиков“»

«Я заметил формацию облаков, которые похожи на карту мира»

«У моей племянницы очень гибкая шея»

«Я целых 10 минут искал печеньку, которую уронил»

А печенька-то прикинулась колесиком у ножки стула.

Кое-кто наблюдает за вами

Паука видите? А он есть

Феномен «огненной радуги» на Фиджи

«Мой кофе похож на поверхность другой планеты»

Машина кажется черно-белой из-за зеркала

«На днях наткнулся на эту прикольную песчаную эрозию»

«Кроссовки моей подруги будто кричат»

Футбольный мяч оказался с сюрпризом