18 фото, доказывающих, что не существует пациентов милее, чем животные

Быть ветеринаром — это выполнять наитруднейшую работу. Айболиты не могут узнать у своих пациентов, что их тревожит — они должны понять это без слов. Но в то же время все сложности профессии постоянно компенсируются горой приятностей.

Мы в AdMe.ru показываем и доказываем, что будни ветеринара — это не только укусы и царапины, но и тысяча поводов улыбнуться.

Котик ждет, когда доктор заполнит бумаги

«Мой папа работал с этой рысью»

Испугалась Айболита и решила спрятаться

Некоторые пациенты не теряют своей важности при любых обстоятельствах

«Наша клиника закрыта на выходные, и я не думаю, что эта милашка сможет отвечать на сообщения»

«Моя девушка — ветеринар. Вот такой я нашел ее сегодня после ночной смены»

«Вареник — посетитель категории VIP в нашей клинике. Он всегда получает высококлассный номер, когда приходит на 1 день»

«Моя мама только что прислала мне фотографию одного из своих новых пациентов»

«Я работаю ветеринаром уже 10 лет, но динозавр у меня на приеме впервые»

«Кошка не хотела находиться у ветеринара, поэтому она прятала свою голову в отверстии для мусора»

«Моя девушка-ветеринар прислала мне это»

Карманный щенок

Один день из жизни ветеринара

«Ветеринар подтвердил, что мой маленький мистер — король драмы. Мне пришлось отдать кучу денег, чтобы узнать, что коту нужно просто пукнуть»

«Доктор предупредил моих собак о том, чтобы они не управляли тяжелой техникой и не садились за руль во время болезни»

«Первый поход Пабло к врачу»

«Глаза кошки после того, как ветеринар дал ей лекарство»

«Мой кот до и после регулярного осмотра у ветеринара. Вы видите разницу?»