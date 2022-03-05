18 фото, доказывающих, что не существует пациентов милее, чем животные
Быть ветеринаром — это выполнять наитруднейшую работу. Айболиты не могут узнать у своих пациентов, что их тревожит — они должны понять это без слов. Но в то же время все сложности профессии постоянно компенсируются горой приятностей.
Мы в AdMe.ru показываем и доказываем, что будни ветеринара — это не только укусы и царапины, но и тысяча поводов улыбнуться.
Котик ждет, когда доктор заполнит бумаги
«Мой папа работал с этой рысью»
Испугалась Айболита и решила спрятаться
Некоторые пациенты не теряют своей важности при любых обстоятельствах
«Наша клиника закрыта на выходные, и я не думаю, что эта милашка сможет отвечать на сообщения»
«Моя девушка — ветеринар. Вот такой я нашел ее сегодня после ночной смены»
«Вареник — посетитель категории VIP в нашей клинике. Он всегда получает высококлассный номер, когда приходит на 1 день»
«Моя мама только что прислала мне фотографию одного из своих новых пациентов»
«Я работаю ветеринаром уже 10 лет, но динозавр у меня на приеме впервые»
«Кошка не хотела находиться у ветеринара, поэтому она прятала свою голову в отверстии для мусора»
«Моя девушка-ветеринар прислала мне это»
Карманный щенок
Один день из жизни ветеринара
«Ветеринар подтвердил, что мой маленький мистер — король драмы. Мне пришлось отдать кучу денег, чтобы узнать, что коту нужно просто пукнуть»
«Доктор предупредил моих собак о том, чтобы они не управляли тяжелой техникой и не садились за руль во время болезни»
«Первый поход Пабло к врачу»
«Глаза кошки после того, как ветеринар дал ей лекарство»
«Мой кот до и после регулярного осмотра у ветеринара. Вы видите разницу?»
А у вас есть домашний любимец? Как он ведет себя на приеме у ветеринара?
Фото на превью leon65 / Reddit
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