18 фото «до» и «после», без которых никто бы не поверил, что такие изменения возможны
Сегодня внешними изменениями никого не удивишь: любой может хоть каждый месяц менять имидж до неузнаваемости, красить волосы, выбирать неожиданные стрижки. Но иногда разница «до / после» настолько разительна, что люди даже делают фото и выкладывают их в интернет. И комментарии только подтверждают, что стрижка, тренировки и просто время и внимательный уход могут изменить кого угодно.
Мы в AdMe.ru демонстрируем самые впечатляющие сравнения, в которые и верится-то не с первого раза.
«Отвел пса к грумеру. Забрал оттуда совершенно другую собаку»
16 лет и 33 года
«Из 140 в 80 кг за год и 4 месяца»
«Приютил кота с улицы. Только посмотрите, как он изменился всего за месяц»
«Ботинок, который находился на скейте, против ботинка, который все время отталкивался от асфальта»
«Прошел всего 31 день моего пути к цели, и я не собираюсь останавливаться»
«Да, левая была сделана в профессиональном салоне. Наконец-то я ее перекрыл»
«Мы 10 лет назад и сейчас. Мой брат потихоньку становится выше, чем я»
«Тот же ботинок 3 года спустя»
«Получил новый пропуск сегодня. Когда я сравнил его с фото 2017 года — чуть не расплакался. Я сбросил больше 37 кг»
«Я в 12 и в 29 лет»
Когда захотел новый «рукав», посвященный «Звездным войнам»
Из 148 в 74 кг
«Это Адам несколько лет назад и сейчас... Могу сказать, что становлюсь старше, потому что мне все сложнее его поднимать»
8 лет спустя
Из будки в уютный домик
«Как мой папа изменился после вьетнамской войны»
«Мой щенок, когда я подобрал его, и он же спустя несколько месяцев любви, еды и внимания»
А у вас есть фото с изменениями, в которые трудно поверить?
Фото на превью Pacman327 / Reddit