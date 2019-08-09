18 фото «до» и «после», без которых никто бы не поверил, что такие изменения возможны

63 2 27 22k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня внешними изменениями никого не удивишь: любой может хоть каждый месяц менять имидж до неузнаваемости, красить волосы, выбирать неожиданные стрижки. Но иногда разница «до / после» настолько разительна, что люди даже делают фото и выкладывают их в интернет. И комментарии только подтверждают, что стрижка, тренировки и просто время и внимательный уход могут изменить кого угодно.

Мы в AdMe.ru демонстрируем самые впечатляющие сравнения, в которые и верится-то не с первого раза.

«Отвел пса к грумеру. Забрал оттуда совершенно другую собаку»

16 лет и 33 года

«Из 140 в 80 кг за год и 4 месяца»

«Приютил кота с улицы. Только посмотрите, как он изменился всего за месяц»

«Ботинок, который находился на скейте, против ботинка, который все время отталкивался от асфальта»

«Прошел всего 31 день моего пути к цели, и я не собираюсь останавливаться»

«Да, левая была сделана в профессиональном салоне. Наконец-то я ее перекрыл»

«Мы 10 лет назад и сейчас. Мой брат потихоньку становится выше, чем я»

«Тот же ботинок 3 года спустя»

«Получил новый пропуск сегодня. Когда я сравнил его с фото 2017 года — чуть не расплакался. Я сбросил больше 37 кг»

«Я в 12 и в 29 лет»

Когда захотел новый «рукав», посвященный «Звездным войнам»

Из 148 в 74 кг

«Это Адам несколько лет назад и сейчас... Могу сказать, что становлюсь старше, потому что мне все сложнее его поднимать»

8 лет спустя

Из будки в уютный домик

«Как мой папа изменился после вьетнамской войны»

«Мой щенок, когда я подобрал его, и он же спустя несколько месяцев любви, еды и внимания»

А у вас есть фото с изменениями, в которые трудно поверить?