18 фото девушек, которые отказались от макияжа, и оказалось, что рецепт счастья и красоты совсем не в нем

Каждой девушке с малых лет известно правило: правильный макияж способен из любой сделать королеву. Подчеркнуть глаза, сгладить неровности кожи, выпрямить волосы — ко всему этому так привыкаешь, что перестаешь выходить из дома без косметики. Однако не стоит забывать, что не макияж делает нас привлекательными. Натуральная красота завораживает не меньше.

Мы в AdMe.ru познакомились с девушками, которые оказались готовы бросить вызов миру мейкапа и продемонстрировали, что даже без тонального крема и укладки могут быть очаровательными, нежными и цепляющими.

1. «Никогда не была сторонницей мейкапа»

2. «Ваша оранжевая булочка вернулась с лицом без всякой косметики»

3. «Я уже давно учусь не испытывать дискомфорт от своих кудрявых волос, и теперь я двигаюсь в правильном направлении»

4. Селфи в дождливый день

5. «Привет! Ощущаю себя милой этим утром!»

6. «Это первый раз, когда я показываю свое лицо без косметики»

7. «Это потрясающе — больше не ощущать необходимости накраситься просто для того, чтобы выйти в магазин!»

8. Быть искренней по отношению к себе — это тоже победа

9. Никакой косметики

10. Так здорово принимать себя такими, какие мы есть

11. «В то время как макияж и фильтры правят миром, я рада, что мы все еще можем оставаться собой»

12. «Не накрашена сегодня, да еще и с жутким пятном от укуса на груди! Все еще пытаюсь принять себя такой, какая я есть, даже в плохой день!»

13. Улыбка украшает девушку лучше всякой косметики

14. «Вместе с моим другом крокодильчиком»

15. «Мне сказали, я выгляжу довольно мило сегодня»

16. «Увидела в инстаграме высказывание, что показывать, какая ты симпатичная даже без мейкапа, — это хвастовство. Так вот, хвастаюсь»

17. «Сняла ресницы после года наращивания. Никогда не чувствовала себя красивее, чем сейчас, такой, какая я есть»

18. «Меня действительно поражает в последнее время, как хорошо нам вбили в головы, что без макияжа мы „менее“. Менее красивые, менее собранные, в целом какие-то не такие законченные, как могли бы быть»

«У меня ушло много времени, чтобы разубедиться в этом, но мы движемся в правильном направлении!»