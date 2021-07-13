18 фишек супермаркетов разных стран, на которые местные жители уже и внимания не обращают, а мы разеваем рты

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Супермаркеты могут многое рассказать о жителях страны: что они едят, какие товары чаще приобретают и как ведут себя в общественном месте. Магазины наглядно показывают уровень сервиса, а с прилавков на посетителей смотрят товары, которые поведают о культуре народа лучше, чем любая заезженная достопримечательность.

AdMe.ru «прогулялся» по супермаркетам разных стран и показывает вам крутые фишки, увиденные на полках и между ними.

Британцы настолько отчаянные, что супермаркеты вынуждены защищать своих сотрудников от людей, которые ведут охоту за пирогами по акции

«Купила, значит, прокладки в Японии. Нежная мужская психика спасена»

А это суши из обычного японского супермаркета

В некоторых магазинах можно увидеть такие насадки на тележках. В них складывают мелкие предметы (ручки, батарейки)

А в образовавшийся угол ставят цветы или багеты.

В финских супермаркетах можно найти еду, которую обычно подают на борту самолетов компании Finnair

В одном из немецких супермаркетов хлеб можно купить в таких аппаратах

И молоко тоже. Покупаете стеклянную бутылку и тут же наполняете ее фермерским напитком

В Израиле на обратной стороне чеков печатают головоломки

Некоторые шведские супермаркеты сами выращивают зелень и тут же ее продают

В одном из супермаркетов Финляндии делают сок из непроданных фруктов

Пришел в магазин без сумки? В австралийском магазине можно одолжить одну. Главное, не забыть вернуть

А где-то и вовсе можно припарковать тележку, чтобы спокойно сделать выбор в кондитерском отделе

В этом итальянском магазине есть целый отдел собственной продукции для вегетарианцев

А здесь холодильники открываются локтем

Обычный супермаркет в Эстонии. Корзина с бесплатными фруктами для детей с надписью «Каждому ребенку — свежий фрукт»

«Чуть не заплакала в магазине из-за плаката и взяла 6 бананов-одиночек»

Если ваш супруг вдруг потеряется во время шопинга в этом супермаркете, вы знаете, где его искать

«Замороженная курица, картошка, замороженные овощи, замороженные ужины, закуски, потерянные супруги».

Каждый посетитель этого шведского магазина должен взять один шарик и положить его в другую тележку. Так администрация контролирует, сколько людей находится внутри