18 фишек современного университета, которые у нас, уже отучившихся, даже в голове не укладываются

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С появлением новых технологий мир стал меняться с бешеной скоростью. Прогресс заметен в разных сферах жизни, включая учебный процесс. Нынешние студенты и преподаватели имеют то, о чем мы раньше могли только мечтать.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как же теперь выглядит университетская жизнь.

Чтобы показать презентацию, одна студентка притащила из дома телевизор

5 баллов по котоведению

«Новый туалет в универе, конечно, классный»

Как же важна поддержка в трудную минуту. Даже если это поддержка часов

«Я запланировал несколько встреч, которые чередуются с занятиями со студентами. И все это за одним столиком в кафе!»

Прогресс идет, откуда не ждали

Нет, это не блюда в крутом ресторане, а обед одного китайского студента

Чем лучше конспирация, тем больше подозрений

«Комната исследований нанотехнологий в моем университете»

Время — деньги. За интернет

«Я устроился в лабораторию 3D-печати в своем универе. Самая крутая работа, которая у меня была!»

А потом синий экран и пересдача

«В моем универе есть дополнительные занятия по разбору аниме»

А это точно конспект?

«Моя комната в университетском общежитии»

Новые ценности и старые аккумуляторы

«У нас есть учебные манекены и диспетчерская, в которой можно вызвать у них „сердечный приступ“»

Когда новые технологии спотыкаются о старую реальность

У нас в университете есть очень пожилая женщина, которая преподает искусственный интеллект. Еще раз, искусственный интеллект! И преподает по схеме «Что-то сказали — молодцы. Теорию не знаете — нет зачета». Половина группы и так ничего не понимает, а она еще хуже делает, говоря, что ее предмет в принципе никому не нужен. © sentir_passeul / Twitter