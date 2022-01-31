18 фишек современного университета, которые у нас, уже отучившихся, даже в голове не укладываются
С появлением новых технологий мир стал меняться с бешеной скоростью. Прогресс заметен в разных сферах жизни, включая учебный процесс. Нынешние студенты и преподаватели имеют то, о чем мы раньше могли только мечтать.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как же теперь выглядит университетская жизнь.
Чтобы показать презентацию, одна студентка притащила из дома телевизор
5 баллов по котоведению
«Новый туалет в универе, конечно, классный»
Как же важна поддержка в трудную минуту. Даже если это поддержка часов
«Я запланировал несколько встреч, которые чередуются с занятиями со студентами. И все это за одним столиком в кафе!»
Прогресс идет, откуда не ждали
Нет, это не блюда в крутом ресторане, а обед одного китайского студента
Чем лучше конспирация, тем больше подозрений
«Комната исследований нанотехнологий в моем университете»
Время — деньги. За интернет
«Я устроился в лабораторию 3D-печати в своем универе. Самая крутая работа, которая у меня была!»
А потом синий экран и пересдача
«В моем универе есть дополнительные занятия по разбору аниме»
А это точно конспект?
«Моя комната в университетском общежитии»
Новые ценности и старые аккумуляторы
«У нас есть учебные манекены и диспетчерская, в которой можно вызвать у них „сердечный приступ“»
Когда новые технологии спотыкаются о старую реальность
- У нас в университете есть очень пожилая женщина, которая преподает искусственный интеллект. Еще раз, искусственный интеллект! И преподает по схеме «Что-то сказали — молодцы. Теорию не знаете — нет зачета». Половина группы и так ничего не понимает, а она еще хуже делает, говоря, что ее предмет в принципе никому не нужен. © sentir_passeul / Twitter
Как вы оцениваете современное образование с его новыми возможностями и технологиями?
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