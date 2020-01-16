18 фиаско, произошедших с пользователями «Башорга», над которыми мы смеялись до колик

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Многие считают, что в последнее время мемы заменили нам анекдоты и даже пословицы и поговорки. Но это не так — пользователи сети до сих пор ценят колкие юмористические истории и с готовностью повествуют о своих фиаско, чтобы и другие смогли оценить всю комичность ситуации. Такие посты можно встретить не только на Pikabu и в Twitter, но и на «Башорге», цитаты с которого быстро становятся крылатыми и гуляют по всему Рунету.