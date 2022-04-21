18 фантазеров, над которыми не прочь подшутить собственное воображение

Многие в детстве видели какие-то образы вокруг себя: в узорах ковра можно было найти много разнообразных сюжетов, а в темноте деревья или кусты могли показаться монстрами. Или облака превращались в мишек, зайчиков, а то и вовсе в драконов. Некоторые люди до сих пор сохранили такой уровень воображения и не прочь поделиться своим виденьем с другими.

Мы в AdMe.ru думаем, что с такой фантазией героям нашей подборки живется очень даже задорно.

«Кусочек мороженого упал с моей ложки и стал похож на крошечную акулу»

«Я жил здесь несколько месяцев. И только сейчас заметил тут медведя»

«Мой блинчик уходит»

Этот куст — будто бы Пикачу

Корни деревьев похожи на фигуру в капюшоне

Заплесневелый апельсин, похожий на планету

«Моя морковь из духовки выглядит счастливой»

Разлитая вода похожа на лапку

«Лед сотворил утку на моем окне»

Лепешка получилась похожей на инопланетянина

«Я уж думал, что в моем холодильнике завелась улитка, а оказалось, это просто перец чили»

Иней, похожий на перо

«Мне попался отпечаток ноги, похожий на Эдгара Аллана По»

Стручок семян выглядит как монстр

«Я нашел пи-образный имбирь»

Остатки сальсы на крышке похожи на карту мира

«Счастливое бревно, которое я заметил во время прогулки»

«В зеркале моей ванной я обнаружил это существо»