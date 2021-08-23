18 доказательств того, что в Австралии и кроме кенгуру полно чудес
Первое, что приходит в голову, когда слышишь «Австралия», — это, конечно же, «кенгуру». Второе — то, что почти все живое попытается там тебя съесть. На этом далеком континенте жизнь течет по-своему, а многие вещи, обычные для австралийцев, покажутся чудными жителям других стран. И это касается не только флоры и фауны.
Мы в AdMe.ru самым настоящим образом обалдели от некоторых фактов из новой подборки и уверены, что они не оставят равнодушными и вас.
В некоторых трамваях в Австралии есть места для перевозки досок для серфинга
Памела Трэверс, автор книг о Мэри Поппинс, родилась в австралийском Мэриборо, и там есть вот такие светофоры
Библиотека в австралийском аутбэке
Австралийский аутбэк (англ. Australia’s outback) — обширные пустынные малозаселенные территории страны (прим. AdMe.ru).
В городе Брисбен есть общественные станции ремонта велосипедов
Умные урны на солнечной энергии прессуют мусор. Срабатывают они от нажатия ногой на педаль
«Я умная урна, работающая на солнечной энергии».
«Я вмещаю в 5 раз больше мусора, чем обычная».
«Австралия. Оставил ботинки на улице»
В Австралии, когда вам исполняется 50, государство присылает вам упаковку тестов на рак кишечника
На одной из улиц в Фримантле есть оптическая иллюзия, нарисованная на нескольких зданиях
«Жаркий день в Австралии. Я оставил кошелек в машине, и проездной начал плавиться»
Больницы в штате Виктория дают молодым родителям бесплатные сумки с детским «приданым»
Окно было открыто, и он просто влетел. Бена, штат Виктория
«На некоторых улицах в моем родном городе Аделаида установлены дефибрилляторы»
В Австралии продается консервированная фасоль в банках размером для 1, 2 или 4 человек
«Всем скептикам, которые считают, что мы тут сплошь параноики»
В Австралии на обратной стороне гигиенических прокладок печатают занятные факты
«Занимательный факт № 287
В день человек в среднем проходит 4 километра».
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«Занимательный факт № 290
Коалы и люди — единственные существа с неповторимыми отпечатками пальцев».
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«Занимательный факт № 138
6 % мужчин делают предложение руки и сердца по телефону».
Редакция не несет ответственности за достоверность указанных фактов (прим. AdMe.ru).
Все цвета в одном листе эвкалиптового дерева, произрастающего в Австралии
Опора для дерева в Австралийском зоопарке раскрашена под цвет дерева
«Опоссум чилит в мастерской у меня на работе»
Хотели бы побывать в Австралии? Как считаете, что в этой стране самое поразительное?