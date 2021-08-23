18 доказательств того, что в Австралии и кроме кенгуру полно чудес

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Первое, что приходит в голову, когда слышишь «Австралия», — это, конечно же, «кенгуру». Второе — то, что почти все живое попытается там тебя съесть. На этом далеком континенте жизнь течет по-своему, а многие вещи, обычные для австралийцев, покажутся чудными жителям других стран. И это касается не только флоры и фауны.

Мы в AdMe.ru самым настоящим образом обалдели от некоторых фактов из новой подборки и уверены, что они не оставят равнодушными и вас.

В некоторых трамваях в Австралии есть места для перевозки досок для серфинга

Памела Трэверс, автор книг о Мэри Поппинс, родилась в австралийском Мэриборо, и там есть вот такие светофоры

Библиотека в австралийском аутбэке

Австралийский аутбэк (англ. Australia’s outback) — обширные пустынные малозаселенные территории страны (прим. AdMe.ru).

В городе Брисбен есть общественные станции ремонта велосипедов

Умные урны на солнечной энергии прессуют мусор. Срабатывают они от нажатия ногой на педаль

«Я умная урна, работающая на солнечной энергии». «Я вмещаю в 5 раз больше мусора, чем обычная».

«Австралия. Оставил ботинки на улице»

В Австралии, когда вам исполняется 50, государство присылает вам упаковку тестов на рак кишечника

На одной из улиц в Фримантле есть оптическая иллюзия, нарисованная на нескольких зданиях

«Жаркий день в Австралии. Я оставил кошелек в машине, и проездной начал плавиться»

Больницы в штате Виктория дают молодым родителям бесплатные сумки с детским «приданым»

Окно было открыто, и он просто влетел. Бена, штат Виктория

«На некоторых улицах в моем родном городе Аделаида установлены дефибрилляторы»

В Австралии продается консервированная фасоль в банках размером для 1, 2 или 4 человек

«Всем скептикам, которые считают, что мы тут сплошь параноики»

В Австралии на обратной стороне гигиенических прокладок печатают занятные факты

«Занимательный факт № 287 В день человек в среднем проходит 4 километра». *** «Занимательный факт № 290 Коалы и люди — единственные существа с неповторимыми отпечатками пальцев». *** «Занимательный факт № 138 6 % мужчин делают предложение руки и сердца по телефону».

Редакция не несет ответственности за достоверность указанных фактов (прим. AdMe.ru).

Все цвета в одном листе эвкалиптового дерева, произрастающего в Австралии

Опора для дерева в Австралийском зоопарке раскрашена под цвет дерева

«Опоссум чилит в мастерской у меня на работе»