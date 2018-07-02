18 эпичных ситуаций, когда все пошло совсем не так, как планировалось

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Каждый из нас наверняка попадал в дурацкую ситуацию и мечтал, чтобы об этом никто не узнал. Героям нашей подборки в этом плане не очень повезло, и нам остается лишь улыбаться, глядя на то, что получилось в итоге. К примеру, мы можем узнать, что такое по-настоящему неудачно купить билеты на матч, или увидеть, что бывает, когда селфи выходит совсем не таким, каким задумывалось.

AdMe.ru уверен, что нас минует эта участь, ну или хотя бы встретим ее с юмором.

18. Когда купил отличные билеты на баскетбольный матч

17. Лас-Вегас. Он пытался. Но вставил не ту карту в чужой номер

16. Кто-нибудь, скажите им, что это не тот телефон

15. Только кот может выглядеть так величественно в такой затруднительной ситуации

14. Добросовестно покрасили еще и велосипед

13. Эм, что-то тут не так

12. Четырехликий Цербер

11. Идеальный подарок для врага

10. Последний рабочий день дизайнера этого магазина

9. Мой хозяин — идиот

8. Наверное, это страшный сон любого домовладельца

7. Небитый, некрашеный, ездила пенсионерка по воскресеньям в церковь

6. Оригинальный способ спастись от жары

5. Баннер на стене тюрьмы

4. Нет, не кажется

3. Извините, у вас номер отклеился

2. Очень симпатично получилось

1. Вторая арка, ау!

Какая из этих ситуаций рассмешила вас больше всего?