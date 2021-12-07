18 эпичных прозвищ, которые балансируют на грани простоты и гениальности
Далеко не у каждого человека есть прозвище. Но вряд ли среди взрослых людей найдется хоть кто-то, кто ни разу в жизни не встречал парня или девушку, которых называли бы не по имени, а Черепашка, Барин или Моська.
Мы в AdMe.ru уверены, что узнавать историю происхождения прозвищ — увлекательное занятие. И рассказы пользователей сети — прямое тому доказательство.
- Готовили встречу одноклассников. Звонят девчонки и просят сходить к однокласснику с моего двора: «Ты же с ним общалась (Вместе домой ходили часто, что логично). Дойди, пригласи, а то мы звоним, а нам говорят, что здесь Федя не живет». Конечно, не живет! Потому что он не Федя, а Саша Федорченко! Но помнила это, наверное, только я. © Светлана Чайка / Facebook
- У нас в школе была учительница физики, миниатюрная (метр в прыжке) и добрая, хоть и строгая. Мы ее очень любили и постоянно пропадали на переменах в ее лаборантской. Однажды она вошла после урока, а на ее стуле красуется звучное «Михалыч». Минут через 10, когда она снова смогла говорить, спросила, почему именно Михалыч. Одноклассник ответил: «А чтоб никто не догадался!» Так и звали. Моя дочь уже у нее учится, и мы все еще зовем ее Михалыч! Чудесная женщина и педагог! © Ирина Баранова / Facebook
- У нас в институте на военной кафедре был препод, которого все называли Курочка. Ага, под 2 метра ростом, косая сажень в плечах, весьма симпатичный. Я долго не могла въехать, за что такое погоняло. А потом выяснилось, что у него реально фамилия Курочка. © Ярослава Усольцева / Facebook
- Был у нас в роте солдат. Широкий, под 2 метра ростом. Боялись с ним даже заговорить, ибо очень агрессивный был. Но в какой-то момент во время проверки в казарме на его кровати под одеялом были найдены хлебные крошки. С тех пор его величали не иначе как Крошка. Первое время ему это не нравилось, но потом он сам уже молодому пополнению так представлялся. © TeacherofHystory / Pikabu
- Есть у меня друг — директор школы, солидный уже 40-летний дядька с пузиком и в костюме. Все коллеги называют его Виктор Иванович, но для нас, ребят из институтской компании, он так и остался Элис. А все потому, что 20 лет назад Витек регулярно собирал у себя дома всю нашу группу на посиделки (ему квартира досталась от бабушки). Тогда же была популярна песня со словами «А мы такой компанией возьмем да и припремся к Элис». Ну вот, он и есть Элис. Не обижается.
- Нашу классную звали Камелия. Ну, естественно, кличка у нее была Кэмэл. Она так бесилась! Вечно таскала за собой энциклопедию и показывала нам цветок, в честь которого ее назвали. © Marcela Scutaru / Facebook
- У подруги в общаге соседку по комнате звали Ника. И однажды мы обсуждали что-то произошедшее и спросили Нику: «Ника, было?» С тех пор ее звали Никобылой. © Sveetoch / Pikabu
- В конце 90-х работал на мебельной фабрике. Находилась она на краю города, недалеко от конечной остановки автобуса. Хозяин мебельной фабрики был добрейшей души человек и всегда старался всем помочь по мере возможности. Стоим мы как-то вчетвером на остановке, а автобуса все нет и нет. Пешком идти не вариант, так как жили далеко, в соседнем поселке, там же, где и шеф. И тут смотрим, как раз он с территории выезжает. Кто-то предложил: «А давайте, когда он мимо будет проезжать, встанем в ряд вдоль дороги и земной поклон ему исполним, сняв шапки при этом, мол, барин едет?» Так и сделали. Шеф покраснел, остановился, загрузил нас и довез до дома. Стал он нас подвозить, если видел на остановке, только просил не кланяться, мол, стыдно перед людьми, я же не помещик какой-нибудь. С тех пор его так и кличут Барином. © Pro100Njck / Pikabu
- На прошлой работе был парень по прозвищу Новосельцев. Он не был лысым, не носил очки, не воспитывал мальчика и мальчика. Просто его звали Роман и он был водителем на автобусе с табличкой «Служебный». © Karkadezont / Pikabu
- Школьную приятельницу за артистическое исполнение роли Моськи в понятно какой басне так и прозвали — Моська. И однажды мне нужно было подписать документ нашими двумя фамилиями. Я долго думала и в итоге позвонила ей самой. «Мось, — говорю, — у тебя полное имя-то какое?» — «Елена». Пауза и дикий наш ржач. Начали перебирать, какие вообще возможны варианты. Сошлись на том, что Амосия — вполне себе имя. Через месяц регулярных «Здравствуй, Амосия» я стала Аяния. Мы уже взрослые тетки, других вариантов имен нет. © Яна Захарова / Facebook
- Из прозвищ в нашем селе: Трехмостовый — 3 раза попадал под КамАЗ, но остался жив; Полтораивана — баба в 1,5 раза больше своего мужа Ивана; Марсианка — женщина по имени Марья Семеновна. © Софья Федулова / Яндекс.Дзен
- Бывшую девушку моего мужа зовут Светой, а прозвище — Лампочка. Когда я спросила, почему Лампочка, он поведал мне, что однажды, когда они собрались большой компанией, эта Света купила домой лампочку. Поставила ее на стол и забыла. Напомнили ей словами: «Лампочка, ты Свету забыла!» Вот с тех пор она Лампочка. © Василина Огнєва / AdMe
- Был у нас в подразделении солдат по фамилии Титов. Один умник из старослужащих сказал:
— А тебя мы будем звать Тит, просто Тит.
И к чуваку на весь период службы приклеилась кликуха Простатит. © BorisJonson / Pikabu
- Моя фамилия Кириллов. Большинство учителей путались и называли меня Кириллом, на что я обычно отвечал: «Я не Кирилл». Поэтому после изучения истории славянской письменности я для всего класса, а потом и для всей школы стал Мефодием. © unknown_author / Pikabu
- У одноклассника с фамилией Стариков была кличка Хоттабыч. Брат мой, любящий распустить хвост по делу (а чаще не по делу), в школе носил прозвище Павлин. © Руконожка Ай-Ай / AdMe
- Моя бабушка — учитель географии, проработала 50 лет в школе. И ученики дали ей прозвище черепаха Тортилла — из-за больших очков и невероятного внешнего сходства с Риной Зеленой. Так вот, ее младшую дочь звали уже в округе Черепашкой, а когда пришло мое время, то меня нарекли Черепашонком. © Тамара Цветохина / Facebook
- У меня в детском садике была воспитатель с отвратительной манерой тыкать ребенка указательным пальцем в лоб, когда отчитывала за что-то. Звали ее Ольга Титовна, но мы между собой называли ее Ольгой Тыковной. © Мария / AdMe
- Получила от заведующей по ушам, мол, нельзя называть детей по фамилиям, неэтично это и непедагогично. Ну а что делать, если в группе 7 мальчишек и 5 из них — Данилы? Решила проблему так: дала родителям задание придумать ребенку ласковое прозвище, которое может использовать воспитатель. Теперь у меня в группе Лучик, Масик, Фрикаделька, Далек и Азирафель Светлый, Будущий Владыка Асгарда. © Bash.im
А какие нетривиальные прозвища встречались вам и знаете ли вы историю их возникновения?
Фото на превью Служебный роман / Мосфильм
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