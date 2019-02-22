18 ехидных твитов от тех, кто в гробу видал весь этот ЗОЖ

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Есть те, кто не может представить свою жизнь без здорового питания и пробежек по утрам. А есть те, кто восхищается первыми, но издалека. Ну и иногда посмеивается над ними — ведь так хорошо не париться и принимать жизнь такой, какая она есть. И, если тебе хочется тортика — значит, так тому и быть.

AdMe.ru нашел в сети твиты от тех, кто вместо ЗОЖ выбрал незамутненное счастье бытия.

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А вы за здоровый образ жизни или вообще не паритесь?

Фото на превью mashathexplorer / Twitter

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