18 душевных фотоисторий, которые заряжают новогодним настроением не хуже мандаринов

Зимние праздники не за горами, и все вокруг в предвкушении волшебства. Кто-то уже нарядил елку, кто-то вовсю уплетает мандарины и смотрит новогоднее кино. Пользователи Reddit решили выложить фотографии того, как они готовятся к праздникам, и без котиков на елках не обошлось.

Мы в AdMe.ru знаем, как поднять предпраздничное настроение — посмотреть на героев подборки, которые уже в этом преуспели.

1. «Сначала он лег под елочку. Затем он напал на нее. В конце концов он слился с ней»

2. «Бенни желает вам счастливых праздников»

3. «Мне 43, никогда не было собаки. Но дети все же уломали меня на это. Теперь я собачник»

4. «Став мамой в 17 лет, я не всегда могла позволить себе выполнить все пожелания, которые доча писала Деду Морозу. В этом году я работала по 12 часов в день и наконец смогла удивить ее. Ее слезы счастья растопили мое сердце!»

5. «Наш рождественский уголок»

6. «Надеюсь, что эта фотография моей Тыковки немного порадует вас»

7. «Вот как я завернула подарок для папы. Это пальто!»

8. «Мой кот любит сидеть на нашей искусственной елке»

9. «То самое чувство, когда вы с девушкой дарите друг другу одинаковые открытки с признанием в любви»

«Вот как я люблю тебя».

10. «Хранитель подарочков»

11. «Всю жизнь хотела кота. И вот наконец взяла его из приюта. Представляю вам Орео в его первое Рождество»

12. «Эдди поздравляет всех с праздниками»

13. «Подражатель Деда Мороза, развозящий посылки. С праздниками!»

14. «В местном магазине»

15. «В этом году отмечаем наше первое совместное Рождество. Когда сказали друзьям, что мы будем без елки, они принесли нам это»

16. «Глаза моей кошки такого же цвета, как наша гирлянда»

17. «Я забрала Гарри с улицы 5 месяцев назад. Теперь он встречает Рождество в любящей семье»

18. «У моей девушки не было денег на подарок. Поэтому она попросила своего 5-летнего сына, с которым я очень сблизился, хоть у меня и нет своих детей, ей помочь. Я плакал»